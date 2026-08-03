Malgré le démenti de Waldemar Kita, La Tribune maintient ses informations au sujet de la vente imminente du FC Nantes.

La possible vente du FC Nantes continue d’alimenter les discussions. Alors que Waldemar Kita a fermement démenti l’existence d’un accord, La Tribune persiste et signe. Le média maintient ses informations concernant la signature d’un protocole d’accord autour d’une éventuelle cession du club nantais. Une nouvelle séquence qui entretient le mystère autour de l’avenir de la propriété des Canaris.

Waldemar Kita dément tout accord mais…

Face aux informations évoquant une avancée majeure dans le dossier, Waldemar Kita a rapidement réagi. Le président et propriétaire du FC Nantes a formellement contesté l’existence d’un protocole d’accord : « Je démens toute signature d’un protocole d’accord. » Une mise au point claire qui semble, à première vue, fermer la porte à toute annonce imminente concernant la vente du club. Mais les informations publiées par La Tribune vont dans un sens très différent.

Malgré le démenti du dirigeant nantais, La Tribune affirme maintenir l’ensemble de ses informations. Selon le journal, les discussions auraient débouché sur un protocole d’accord il y a environ trois semaines. Ce document serait toutefois assorti de plusieurs conditions. La principale concernerait le mercato estival. Le FC Nantes devrait ainsi réaliser environ 70 millions d’euros de ventes de joueurs avant que les différentes étapes du projet puissent se poursuivre.

Un mercato déterminant pour l’avenir du FC Nantes

Cette condition donnerait une importance encore plus grande au mercato nantais. Les départs pourraient ne pas uniquement servir à rééquilibrer les comptes ou à financer le recrutement. Ils pourraient également jouer un rôle majeur dans l’avenir de la propriété du FC Nantes. Le club serait donc potentiellement confronté à un double enjeu. D’un côté, reconstruire un effectif compétitif. De l’autre, atteindre les objectifs financiers nécessaires à la poursuite du projet de vente.

Pour le moment, deux versions s’opposent. Waldemar Kita dément catégoriquement avoir signé le moindre protocole d’accord. De son côté, La Tribune maintient qu’un document aurait bien été conclu, sous certaines conditions. Impossible, à ce stade, de déterminer si le dossier est réellement proche d’aboutir. Une chose est certaine : la question de la vente du FC Nantes reste pleinement d’actualité. Et les prochaines semaines, notamment sur le marché des transferts, pourraient apporter de nouveaux éléments.