La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Toujours à la recherche de renforts offensifs, l’OM aurait coché le nom du milieu offensif du Stade Brestois sur ce mercato estival.

L’OM continue d’explorer le marché pour renforcer son secteur offensif. Selon BFM Marseille, le club phocéen surveille attentivement la situation de Kamory Doumbia, actuellement sous contrat avec le Stade Brestois. Un dossier qui pourrait être activé par une personne qui connaît parfaitement le joueur.

Lorenzi connaît très bien Doumbia

L’intérêt marseillais ne serait pas anodin. Grégory Lorenzi, arrivé récemment à la direction sportive de l’OM, connaît bien Kamory Doumbia pour l’avoir côtoyé au Stade Brestois. Le dirigeant marseillais apprécie son profil et pourrait tenter de l’attirer sur la Canebière cet été. Une connexion qui pourrait jouer un rôle important dans les discussions.

À 23 ans, Kamory Doumbia sort d’une saison plutôt convaincante en Ligue 1. Le milieu offensif malien a disputé 5 buts et délivré 4 passes décisives en championnat la saison dernière. Capable d’évoluer derrière un attaquant ou dans un rôle plus offensif au milieu, il possède des qualités de percussion et de création qui correspondent aux besoins marseillais.

Un dossier à 10 millions d’euros pour l’OM ?

Malgré ses qualités, un point de vigilance existe. La fin de saison de Doumbia a été perturbée par plusieurs soucis physiques, ce qui a légèrement freiné sa progression. Mais Brest ne serait pas fermé à un départ en cas d’offre satisfaisante. La valeur du joueur serait estimée autour de 10 millions d’euros. Un montant qui reste accessible pour l’OM, qui cherche des renforts capables d’apporter immédiatement tout en conservant une logique économique.

Kamory Doumbia correspond au profil recherché par Marseille : un joueur encore jeune, expérimenté en Ligue 1 et capable d’apporter de la créativité dans les trente derniers mètres. Reste désormais à savoir si l’intérêt de l’OM se transformera en proposition concrète. Avec Lorenzi aux commandes, la piste brestoise pourrait rapidement prendre de l’ampleur.