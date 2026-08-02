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FRANCE

OM : Wolfsburg pose une condition qui refroidit la piste du latéral

Par Louis Chrestian - 2 Août 2026, 14:27
OM : Wolfsburg pose une condition qui refroidit la piste du latéral

L’OM s’active pour attirer Saël Kumbedi après la relégation de Wolfsburg en deuxième division. Mais le club allemand et la direction phocéenne ne privilégient pas, pour l’heure, la même formule.

L’OM apprécie le profil de Kumbedi

À la recherche de renforts, l’OM a coché le nom de Saël Kumbedi. Selon les informations relayées par Olympique-et-Lyonnais, Grégory Lorenzi apprécie particulièrement le profil du latéral droit de 21 ans, champion d’Europe U17 avec les Bleuets en 2022.

Le dossier reste toutefois complexe. Marseille souhaiterait avancer sous la forme d’un prêt, tandis que Wolfsburg réclame un transfert sec. La Lazio Rome, l’AS Rome, le FC Porto et Feyenoord font également partie des prétendants.

Un bon de sortie après la relégation

La descente de Wolfsburg change la donne pour Kumbedi, qui dispose d’un bon de sortie. Malgré la saison difficile de son équipe, l’international Espoirs français a disputé 28 rencontres et délivré cinq passes décisives. Avec environ 100 apparitions professionnelles, le natif de Stains possède déjà une solide expérience.

Vendredi 24 juillet, il a retrouvé plusieurs anciens partenaires lors du match amical remporté par l’OL face à Wolfsburg (2-0). Titulaire durant la première période de 60 minutes, il a notamment échangé avec Malick Fofana, Orel Mangala et Ernest Nuamah.

L’OL garde un œil sur l’opération

Un éventuel transfert intéresserait aussi les dirigeants lyonnais. Wolfsburg avait déboursé 7 M€ au total pour recruter définitivement le défenseur, entre les 6 M€ de l’option d’achat et le million versé pour son prêt payant.

L’OL conserve 10 % sur une éventuelle plus-value. Encore faut-il que l’OM ou l’un des concurrents accepte de répondre aux exigences de Wolfsburg, alors que Kumbedi est aujourd’hui valorisé à 12 M€ par Transfermarkt.

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