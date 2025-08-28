OL Mercato : Saël Kumbedi quitte Lyon et rejoint Wolfsburg (officiel)

L’OL a annoncé ce jeudi le départ de Saël Kumbedi en prêt vers le VfL Wolfsburg.

L’Olympique Lyonnais a officialisé ce jeudi le départ de Saël Kumbedi vers la Bundesliga. Le latéral droit de 20 ans rejoint le VfL Wolfsburg sous la forme d’un prêt payant jusqu’à la fin de la saison. L’opération inclut une indemnité de 1 million d’euros, assortie d’une option d’achat de 6 millions, complétée par 2 millions de bonus potentiels et un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future.

Arrivé à Lyon en septembre 2022 en provenance du Havre, Kumbedi a disputé 62 matchs toutes compétitions confondues, pour 5 passes décisives. Le club lyonnais a salué l’engagement du jeune défenseur : « Nous remercions Saël pour son investissement et son attitude exemplaire au sein du club. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière en Bundesliga », a déclaré le communiqué officiel.

Cette expérience en Allemagne représente une nouvelle étape dans le développement du jeune international espoirs français, qui cherchera à briller sous les couleurs de Wolfsburg.