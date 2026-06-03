RC Lens : Robin Risser et un autre lensois récompensé par la Ligue 1 ?

Robin Risser continue de faire parler de lui. Auteur d’une saison remarquée, le gardien du RC Lens voit l’une de ses plus belles parades être récompensée par la Ligue 1. Son arrêt spectaculaire face au FC Nantes figure parmi les quatre finalistes pour le titre de plus bel arrêt de la saison.

Une nouvelle distinction symbolique pour le portier lensois, qui confirme un peu plus son excellente cote dans le championnat.

Une parade réflexe qui a marqué les esprits

La LFP a lancé sur ses réseaux sociaux l’élection du plus bel arrêt de la saison en Ligue 1. Parmi les nommés, Robin Risser a logiquement trouvé sa place grâce à son intervention exceptionnelle contre le FC Nantes lors de l’avant-dernière journée de championnat.

Sur une reprise de Johann Lepenant, le gardien lensois avait sorti une parade réflexe de très grande classe. Un arrêt aussi spectaculaire que décisif, puisqu’il avait permis à son équipe de conserver son avantage dans une rencontre particulièrement disputée face aux Canaris.

Dans ce genre de match, ce sont parfois les détails qui font la différence. Et ce jour-là, Robin Risser avait sorti le geste qu’il fallait au moment parfait.

Risser confirme sa belle saison

Prêté cette saison, Robin Risser a su profiter de son temps de jeu pour se montrer sous son meilleur visage. Régulier, concentré et capable de coups d’éclat, le jeune gardien a multiplié les prestations solides. Cette nomination vient donc récompenser bien plus qu’un simple arrêt : elle souligne aussi la progression et la fiabilité affichées tout au long de l’exercice.

Pour le RC Lens, voir son gardien figurer dans cette sélection est aussi un motif de satisfaction. Dans une saison où chaque point a compté, Risser a souvent répondu présent, confirmant qu’il pouvait avoir un vrai rôle à jouer au plus haut niveau.

Le RC Lens bien représenté

Robin Risser n’est d’ailleurs pas le seul joueur lié au RC Lens à être mis à l’honneur dans cette élection. Hervé Koffi figure également parmi les finalistes grâce à son arrêt réalisé avec Angers face au Paris FC. Le portier burkinabé avait alors été chercher un ballon dans sa lucarne, signant lui aussi l’un des gestes les plus spectaculaires de la saison.

La concurrence sera relevée, puisque Guillaume Restes, le gardien du Toulouse FC, et Gerónimo Rulli, le portier de l’Olympique de Marseille, complètent cette liste. Rulli est notamment récompensé pour une parade à bout portant sur une tête de Florian Thauvin.

Robin Risser 🆚 FC Nantes pic.twitter.com/sCzX4w92CM — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) June 1, 2026

Une belle reconnaissance pour le portier lensois

Cette nomination confirme en tout cas que Robin Risser a marqué les esprits cette saison. Être retenu parmi les quatre plus beaux arrêts de Ligue 1 n’a rien d’anodin, surtout dans un championnat où les gardiens ont souvent été mis à contribution.

Reste désormais à savoir si les supporters permettront au portier lensois de décrocher cette distinction individuelle. Quoi qu’il arrive, cette mise en lumière est déjà une belle récompense pour Robin Risser, dont la saison n’est visiblement pas passée inaperçue.

À Lens, une chose est sûre : le gardien a encore gagné des points.