L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le match de ce soir à Angers. Un joueur touché depuis plusieurs semaines fait sa rentrée, à quatre jours de la réception du Bayern Munich.

Luis Enrique vient de communiquer la liste des joueurs qui ont pris la direction d’Angers ce matin. Une belle surprise : la présence de Nuno Mendes. Le latéral gauche portugais s’est blessé à Anfield le 14 avril. Il était sorti après vingt minutes de jeu afin d’éviter que son pépin musculaire ne s’aggrave. Grâce à cette précaution, il fait déjà son retour et devrait bénéficier de quelques minutes en fin de match contre Angers. L’idée, pour le PSG, étant de pouvoir compter sur lui mardi face au Bayern Munich en demi-finales aller de la Champions League car ni Lucas Hernandez, ni Warren Zaïre-Emery, qui ont joué à son poste contre Nantes (3-0) mercredi, ne sont au même niveau.

Toujours pas de Vitinha, mais…

En revanche, toujours pas de Vitinha. Mais Luis Enrique a expliqué en conférence de presse que les nouvelles étaient plutôt bonnes pour le milieu portugais. Lui aussi devrait être opérationnel pour le choc de mardi. Même si le fait qu’il ne soit pas présent ce samedi pourrait inciter l’entraîneur du PSG à le faire débuter sur le banc mardi. Marquinhos est également absent mais c’est une habitude avant une grosse échéance européenne la semaine suivante. Pour ce qui est de la rencontre du jour, les médias sont unanimes pour dire que Luis Enrique alignera une équipe bis afin de reposer ses titulaires.

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin.

Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Zabarnyi, Hernandez, Mendes, Pacho.

Milieux : Ruiz, Lee, Mayulu, Dro, Zaïre-Emery, Neves.

Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye.

Le calendrier de fin de saison du PSG

25/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : PSG-Bayern Munich (demi-finale aller de la Champions League)

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Bayern Munich-PSG (demi-finale retour de la Champions League)

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League