Critiqué par le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, qui a estimé qu’il avait plus le profil d’un éducateur que d’un entraîneur professionnel, Luis Castro a répondu de façon indirecte.

Dans son interview au vitriol accordé à Eurosport, Waldemar Kita a durement attaqué Luis Castro : « On a beaucoup discuté et hésité avec Franck, j’aurais dû être plus vigilant. Ce coach va faire descendre deux clubs dans la même année. Je n’aurais pas dû prendre cet entraîneur sans expérience. Je l’ai dit et répété. On n’a jamais pris un entraîneur qui venait de L2. Ce type-là est à côté, c’est un éducateur. Il ne peut pas réussir. Après les matches amicaux (l’été dernier), je disais qu’il fallait le dégager ». Le propriétaire du FC Nantes a également pointé du doigt le fait que Castro avait rebondi à Levante « vingt-quatre heures » après son renvoi, laissant entendre qu’il s’était mis d’accord alors qu’il entraînait encore les Canaris…

L’Equipe, qui relaye ces propos ce samedi, rappelle que Luis Castro a en réalité attendu dix jours avant de s’engager avec Levante. Et les supporters, eux, soulignent que le Portugais présente un bilan équilibré en Liga (6 victoires, autant de défaites, 4 nuls), ce qui permet au club valencian d’être beaucoup moins largué au classement que le FCN. Levante est avant-dernier, certes, mais avec 32 points, il n’a que trois longueurs de retard sur le 15e, Majorque. Enfin, l’entourage de Castro, contacté par le quotidien sportif, assure « qu’en aucun cas », le technicien n’a eu de contacts avec Levante avant de quitter le FC Nantes. Vu la droiture du personnage et la propension de Kita à dire n’importe quoi, on serait plutôt tenté de croire Castro.

Enfin, concernant ses capacités à être entraîneur et son investissement, la meilleure réponse est venue d’Espagne. Le quotidien valencian Super Deporte révèle que Luis Castro est, cette saison, l’entraîneur de Liga le plus rapidement suspendu. Il n’a mis que 14 journées pour écoper de cinq avertissements. La preuve que, contrairement à ce que dit Waldemar Kita, il n’est pas qu’un simple éducateur mais un vrai compétiteur…

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

02/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2