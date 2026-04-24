Les supporters du FC Nantes ne se font guère d’illusions sur l’issue du derby de dimanche face au Stade Rennais au Roazhon Park (17h15).

Le pessimisme est total du côté du FC Nantes avant le derby face au Stade Rennais. À deux jours du déplacement au Roazhon Park, les supporters canaris s’attendent au pire. Le média But! a interrogé les fans nantais sur leurs attentes avant ce choc face à Rennes. Et les résultats sont sans appel. À la question « Qu’attendre du derby à Rennes pour le FC Nantes ? », les réponses traduisent une inquiétude profonde :

Une défaite et la Ligue 2 : 44,8 %

Une nouvelle humiliation : 27,6 %

Un succès inattendu : 27,6 %

Un réveil nantais : 0 %

Un chiffre interpelle particulièrement : aucun supporter ne croit à un véritable sursaut collectif.

Une confiance totalement brisée



Ce sondage reflète un climat extrêmement tendu autour du FC Nantes. Les résultats récents et les prestations jugées insuffisantes ont profondément entamé la confiance des supporters. Même l’hypothèse d’un exploit à Rennes est perçue comme improbable, davantage comme un miracle que comme un scénario crédible.

En face, le Stade Rennais aborde ce derby avec bien plus de certitudes. Portés par une dynamique positive et une attaque efficace, les hommes de Franck Haise partent favoris sur leur pelouse. Un contexte qui renforce encore les craintes côté nantais.

Au-delà du simple résultat, ce match pourrait avoir des conséquences majeures pour la suite de la saison du FC Nantes. Une nouvelle contre-performance renforcerait encore le spectre d’une relégation en Ligue 2. Dans ce contexte, le derby pourrait soit relancer une équipe en difficulté… soit confirmer définitivement ses doutes.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)