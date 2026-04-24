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FRANCE

Real Madrid : un nul frustrant face au Betis et une grosse inquiétude pour Mbappé

Par William Tertrin - 24 Avr 2026, 23:10
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Le Real Madrid a laissé filer des points précieux en concédant un match nul 1-1 sur la pelouse du Real Betis, compromettant encore un peu plus ses chances de rattraper le FC Barcelone en tête du championnat.

Les Madrilènes avaient pourtant bien commencé, ouvrant le score grâce à Vinícius Júnior après une erreur du gardien adverse. Mais malgré plusieurs occasions, notamment pour Kylian Mbappé, ils n’ont pas réussi à faire le break. Le Betis est monté en puissance en seconde période, mettant la pression sur la défense madrilène.

Le tournant du match intervient en fin de rencontre : Mbappé sort prématurément sur blessure, et dans les toutes dernières secondes, Héctor Bellerín égalise pour le Betis (90e+5).

Résultat : un nul frustrant pour le Real Madrid, qui pourrait voir Barcelone creuser encore l’écart en tête, tandis que l’inquiétude grandit autour de l’état de santé de Mbappé.

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