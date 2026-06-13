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RC Lens : un magicien du staff prêt à snober Toppmöller pour suivre Sage à Palace ?

Par William Tertrin - 13 Juin 2026, 21:40
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Le futur staff de Dino Toppmöller au RC Lens commence à se dessiner, mais il pourrait redistribuer les cartes en interne, notamment autour du rôle clé de Pierre Capitaine.

Comme révélé par Laurent Mazure et déjà relayé sur notre site, le futur entraîneur du RC Lens Dino Toppmöller ne débarquerait pas seul dans l’Artois. Il serait accompagné de son fidèle analyste vidéo Nelson Morgado, déjà passé par l’Eintracht Francfort et reconnu pour son travail de préparation tactique et de décryptage des adversaires, ainsi que de Stefan Buck, adjoint. Yannick Cahuzac, figure bien connue du club et ancien capitaine des Sang et Or, doit également partie du staff en reconstruction.

Ce nouveau casting s’inscrirait dans une volonté de structuration moderne, très inspirée du modèle allemand, où l’analyse vidéo et la data occupent une place centrale dans la préparation des matchs.

Un duo Morgado – Capitaine à l’analyse vidéo ?

Mais cette arrivée pose déjà une question en interne : comment s’articuleront les rôles autour de l’analyse et de la préparation des phases de jeu ?

Actuellement, Pierre Capitaine occupe une fonction stratégique au RC Lens. Responsable des coups de pied arrêtés, il est notamment l’un des architectes de l’extrême efficacité lensoise dans ce domaine, régulièrement citée comme l’une des meilleures d’Europe. Sous sa supervision, Lens a multiplié les buts sur corner et coup franc, transformant ces phases en véritable arme offensive. L’arrivée de Nelson Morgado, spécialiste de l’analyse vidéo, pourrait donc créer un chevauchement de compétences.

Capitaine prêt à suivre Sage ?

Dans ce contexte, deux scénarios émergent en interne. Le premier est celui d’une complémentarité : Capitaine conserverait la main sur les phases arrêtées offensives, tandis que Morgado piloterait l’analyse globale et la préparation vidéo des rencontres.

Mais un second scénario est aussi plausible, et lié avec la situation de Pierre Sage. Le futur ex-coach du RC Lens est annoncé du côté de Crystal Palace pour prendre la suite du projet en Premier League. Il emmènera avec lui son adjoint Jamal Alioui, et donc possiblement Pierre Capitaine, surtout si son rôle venait à être redimensionné avec l’arrivée de Morgada.

L’arrivée de Toppmöller s’annonce donc comme un tournant structurant pour le RC Lens. Entre continuité avec des figures comme Cahuzac et modernisation poussée autour de profils comme Morgado, le club semble vouloir franchir un nouveau cap méthodologique. Reste à savoir si cette réorganisation se fera sans heurts internes, notamment autour des forces déjà installés comme Pierre Capitaine, dont l’impact sur les performances sur phases arrêtées est aujourd’hui difficilement contestable.

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