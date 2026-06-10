José Mourinho va s’installer au Real Madrid, Benfica officialise son départ

Le Real Madrid s’apprête à accueillir José Mourinho sur son banc, après que Benfica a officialisé le départ du technicien portugais. Le Special One a publié un message d’adieu à destination du club lisboète et de ses joueurs.

Les adieux de Mourinho à Benfica

Benfica a mis fin au suspense ce mercredi en publiant un communiqué officialisant le départ de José Mourinho. Arrivé il y a quelques mois seulement, le Special One quitte ainsi le club lisboète avec effet immédiat.

Avant de tourner la page, Mourinho a tenu à adresser un message fort à la direction, au staff et à ses joueurs sur ses réseaux sociaux. Il remercie notamment le président Rui Costa pour la confiance accordée, ainsi que l’ensemble des professionnels du Benfica Campus pour leur implication au quotidien.

Dans sa publication, l’entraîneur portugais met en avant le lien tissé avec son groupe, insistant sur la dimension humaine de son passage à Lisbonne.

« Mon joueur un jour, mon joueur pour toujours »

Un message relayé dans la presse portugaise et repris notamment par Foot Mercato, qui souligne l’élégance de ces adieux.

Le Real Madrid lève la clause libératoire

La Casa Blanca n’a pas encore officialisé la nouvelle, mais le départ de Mourinho ne laisse plus de place au doute. Selon les informations en provenance du Portugal, le Real Madrid a réglé la clause libératoire de 15 millions d’euros prévue dans le contrat du Special One avec Benfica.

Ce montant, significatif à ce niveau, démontre la volonté de la direction madrilène de miser sur un technicien d’expérience pour ouvrir un nouveau chapitre. Le club espagnol s’offre ainsi un entraîneur reconnu pour sa capacité à fédérer un vestiaire et à imprimer rapidement sa patte.

Pour le Real Madrid, il s’agit d’un signal fort envoyé à la concurrence, alors que la saison prochaine s’annonce particulièrement disputée en Liga comme sur la scène européenne.

Un nouveau cycle pour la Casa Blanca

L’arrivée de Mourinho sur le banc merengue marque le début d’un nouveau cycle du côté de Madrid. Le technicien portugais, déjà passé par la Maison Blanche entre 2010 et 2013, retrouve un environnement qu’il connaît bien, avec des attentes élevées.

Sa réputation de bâtisseur et son exigence pourraient permettre à la Casa Blanca de renforcer davantage son identité de jeu et sa solidité, dans un contexte où la concurrence ne cesse de s’intensifier.

En attendant l’officialisation par le Real Madrid, la page Benfica est définitivement tournée pour le Special One. Le vestiaire merengue s’apprête, lui, à entamer une nouvelle ère sous la direction d’un entraîneur à la personnalité affirmée.