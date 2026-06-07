Real Madrid Mercato : l’offre folle de 150 M€ destinée à une star du PSG en cas d’échec pour Olise ?

Le Real Madrid, si Florentino Pérez est réélu, envisagerait de frapper un énorme coup sur le marché des transferts. Si le nom de Michael Olise a été cité, TEAMtalk évoque également un taulier du PSG !

Le prochain mercato estival pourrait être marqué par un nouveau transfert XXL du Real Madrid. Alors que le président Florentino Pérez est en pleine campagne pour sa réélection à la tête du club madrilène, une promesse agite déjà la planète football : celle d’un recrutement galactique estimé à au moins 150 millions d’euros. Plusieurs médias identifient désormais Khvicha Kvaratskhelia comme le joueur visé par cette offensive historique.

L’ailier géorgien du PSG serait considéré en interne comme une alternative crédible à Michael Olise, autre profil très apprécié du côté de Valdebebas. Alors que le nom de l’international français a longtemps circulé, Florentino Pérez a publiquement écarté cette piste lors d’une récente intervention médiatique. Cependant, Fabrizio Romano a révélé que, en cas de victoire aux élections ce soir, Pérez devrait transmettre son offre de 150 M€ dès mardi.

Kvaratskhelia en option secondaire ?

Selon des informations relayées par TEAMtalk et reprises par plusieurs médias britanniques, Kvaratskhelia correspond précisément au profil recherché : jeune, déjà installé parmi les meilleurs joueurs européens et capable d’apporter une nouvelle dimension offensive au Real Madrid. Des discussions préliminaires auraient même déjà eu lieu entre les différentes parties afin d’évaluer la faisabilité de l’opération.

Le dossier reste toutefois extrêmement complexe. Arrivé au PSG en janvier 2025 après son passage remarqué à Naples, l’international géorgien est devenu un élément majeur du projet parisien (19 buts et 10 passes décisives cette saison). Le champion d’Europe n’aurait aucune intention d’ouvrir la porte à un départ et entend conserver l’un de ses joueurs les plus décisifs.

Résultat des élections dans la soirée

Du côté madrilène, l’optimisme demeure néanmoins de mise. Les dirigeants du Real estimeraient que Kvaratskhelia pourrait être séduit par la perspective de rejoindre Santiago Bernabéu, surtout dans un contexte de reconstruction sportive et de retour annoncé des ambitions galactiques du club.

L’évolution du dossier pourrait désormais dépendre du résultat de l’élection présidentielle du Real Madrid, dont les résultats sont attendus entre 20h30 et 22h00. En cas de victoire de Florentino Pérez, les discussions devraient s’intensifier rapidement et déboucher sur une offensive concrète dès l’ouverture du mercato. Mais Olise semble tout de même être l’option prioritaire dans un premier temps.