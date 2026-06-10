Cité comme possible arrivée au Real Madrid cet été, Kvicha Kvaratskhelia (PSG, 25 ans) ne serait pas insensible à l’intérêt du club espagnol.

Le nom de Khvicha Kvaratskhelia continue de faire parler bien au-delà de Paris. Alors que l’ailier géorgien s’est imposé comme l’un des piliers du projet du PSG, une nouvelle rumeur venue d’Espagne relance totalement les spéculations autour de son avenir… et de ses préférences personnelles.

Kvaratskhelia serait fan du Real Madrid

Après une nouvelle saison de très haut niveau sous le maillot du Paris Saint-Germain, ponctuée par des performances décisives en Ligue des Champions, Kvaratskhelia s’est définitivement installé comme l’un des cadres offensifs de Luis Enrique. Arrivé avec un statut de star montante, il a rapidement confirmé les attentes placées en lui. Désormais considéré comme un élément central du projet parisien, l’international géorgien est lié au club de la capitale jusqu’en 2029. Une situation contractuelle solide qui rend toute sortie quasiment impossible à court terme.

Pourtant, son nom circule déjà du côté de l’Espagne, et plus précisément du Real Madrid. Invité sur l’émission Tiempo de Juego de la Cadena COPE, un intervenant proche du club madrilène a livré plusieurs confidences qui ont immédiatement fait réagir. « Le père de Kvaratskhelia est mon ami », a-t-il expliqué, avant de tempérer toute spéculation immédiate : « Je ne pense pas qu’il quittera le PSG cette année, le club ne le laissera pas partir. » Mais c’est surtout une autre déclaration qui a mis le feu aux réseaux en Espagne.

Le PSG cash pour sa star géorgienne

Selon lui, le joueur de 25 ans aurait une véritable admiration pour le Real Madrid depuis son enfance : « Kvaratskhelia est un Madridista dans l’âme. Il a des posters de Cristiano Ronaldo chez lui en Géorgie. » Une révélation qui, si elle est à prendre avec prudence, suffit à alimenter les discussions autour de l’avenir à long terme du joueur. Dans les faits, la situation reste pourtant très claire : le PSG n’a aucune intention de se séparer de son ailier, considéré comme l’un des visages du projet sportif pour les années à venir.

Le PSG compte s’appuyer sur lui dans la durée et n’envisage aucune ouverture sur le marché. Mais dans un football où les symboles et les préférences personnelles prennent parfois autant d’importance que les contrats, ces déclarations suffisent à entretenir le suspense. Pour l’heure, Kvaratskhelia reste pleinement concentré sur son aventure parisienne. Mais l’idée d’un jour évoluer sous le maillot blanc du Real Madrid semble déjà nourrir l’imaginaire du mercato européen.