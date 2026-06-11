PSG Mercato : le Real Madrid se jette sur Dembélé après l’échec Julian Alvarez !

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Alors que la piste Julian Alvarez se complique sérieusement, le Real Madrid aurait activé une option totalement inattendue au PSG : Ousmane Dembélé.

Le marché des transferts pourrait connaître un nouveau séisme. Selon les informations relayées par TRT Spor, le Real Madrid étudierait la possibilité de recruter Ousmane Dembélé lors du prochain mercato estival.

Une piste qui a de quoi surprendre tant l’international français semblait s’inscrire durablement dans le projet du PSG. Mais la situation aurait évolué du côté de Madrid. Les Merengue voient en effet leurs chances de recruter Julian Alvarez s’amenuiser après les difficultés rencontrées dans les négociations avec l’Atlético de Madrid. Ces derniers jours, la formation rojiblanca a repoussé les approches madrilènes et continue d’afficher sa fermeté concernant son attaquant argentin.

Face à cette impasse, les dirigeants madrilènes exploreraient désormais d’autres pistes offensives de premier plan. Le nom d’Ousmane Dembélé serait ainsi remonté tout en haut de la liste.

Dembélé, une cible de prestige pour les Merengue

Le profil du Français a tout pour séduire le Real Madrid. À 29 ans, l’ailier parisien sort de plusieurs saisons de très haut niveau et s’est imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs du football européen. Récompensé par le Ballon d’Or 2025 après ses performances avec le PSG, Dembélé possède l’expérience et la capacité de déséquilibre recherchées par les plus grands clubs du continent.

Sa polyvalence offensive, sa vitesse et sa créativité en font un joueur capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, un atout particulièrement apprécié par les recruteurs madrilènes.

Le PSG anticipe avec Michael Olise

Du côté du PSG, un départ de Dembélé n’est pas considéré comme impossible, même si le dossier reste extrêmement complexe.

Toujours selon TRT Spor, le club de la capitale surveillerait déjà Michael Olise afin de compenser une éventuelle perte de son numéro 10. L’international français de Bayern Munich figure depuis plusieurs mois parmi les joueurs les plus convoités du marché européen. Paris apprécierait particulièrement son profil technique et sa marge de progression.

Cependant, convaincre le Bayern s’annonce particulièrement difficile. Les dirigeants bavarois considèrent Olise comme un élément majeur de leur projet et ont déjà laissé entendre qu’ils n’étaient pas vendeurs.

Un dossier encore loin d’être bouclé

Pour l’heure, aucun accord n’existe entre les différentes parties et plusieurs obstacles demeurent. Le PSG n’a aucune intention de brader son joueur phare, tandis que le Bayern Munich reste inflexible concernant Michael Olise.

Néanmoins, l’intérêt supposé du Real Madrid pour Ousmane Dembélé illustre l’ambition des Merengue de frapper fort sur le marché après les complications rencontrées dans le dossier Julian Alvarez. Si cette piste venait à se concrétiser, elle pourrait devenir l’un des feuilletons les plus spectaculaires de l’été.