La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le PSG aurait relancé son intérêt pour Michael Olise (24 ans) et pourrait inclure deux joueurs de Luis Enrique pour faire flancher le Bayern Munich au mercato.

Michael Olise n’en finit plus de faire saliver les plus grands clubs européens. Auteur de deux saisons exceptionnelles sous les couleurs du Bayern Munich, l’international français s’est imposé comme l’un des joueurs offensifs les plus redoutables du continent.

Le PSG revient à la charge pour Olise

Avec 42 buts et 54 passes décisives en 107 rencontres, l’ancien talent de Crystal Palace a franchi un cap qui le place désormais parmi les stars les plus convoitées du marché. Si plusieurs cadors de Premier League rêvent de le rapatrier en Angleterre, le PSG n’a jamais totalement oublié celui qu’il suivait déjà avant son départ vers l’Allemagne. Selon L’Équipe du Soir, les dirigeants parisiens envisageraient sérieusement de passer à l’action cet été.

Les prestations d’Olise lors de la double confrontation entre le PSG et le Bayern cette saison auraient définitivement convaincu les décideurs parisiens. Le Français avait notamment posé d’énormes problèmes à Nuno Mendes, confirmant son statut de joueur capable de faire basculer n’importe quelle rencontre au plus haut niveau. Une éventuelle Coupe du Monde réussie avec l’équipe de France pourrait d’ailleurs encore faire grimper sa valeur marchande, déjà estimée à des sommets.

Barcola et Ruiz dans la balance ?

Le dossier s’annonce toutefois extrêmement compliqué. Le Bayern Munich n’a aucune intention de se séparer facilement de l’un de ses joueurs les plus importants et certains observateurs évoquent une valorisation proche des 200 millions d’euros. Pour contourner cet obstacle, PSG Inside Actus avance une hypothèse spectaculaire. Le club parisien pourrait proposer une formule incluant des joueurs dans la transaction afin de réduire le montant financier de l’opération. Deux noms ressortent particulièrement : celui de Bradley Barcola et celui de Fabian Ruiz.

Le premier sort pourtant d’une saison remarquable et reste l’un des chouchous du public parisien. Quant au milieu espagnol, il demeure un élément apprécié par Luis Enrique grâce à sa polyvalence et sa qualité technique. Reste désormais à savoir si le Bayern accepterait seulement d’ouvrir la porte à des discussions. Une chose est sûre : le PSG semble prêt à déployer des moyens considérables pour attirer Michael Olise, qui pourrait bien devenir l’un des grands feuilletons du mercato estival.