OL Mercato : un nouveau coup à la Endrick en provenance du Real Madrid ?

Le Real Madrid envisagerait de prêter Franco Mastantuono afin de lui offrir davantage de temps de jeu. Une opportunité que l’OL aurait tout intérêt à étudier après la réussite du dossier Endrick.

Et si l’Olympique Lyonnais tenait déjà une nouvelle idée venue du Real Madrid ? Après le pari réussi avec Endrick, qui a retrouvé du rythme et de la confiance sous les couleurs lyonnaises, l’OL pourrait voir apparaître une opportunité similaire avec Franco Mastantuono. Selon plusieurs médias espagnols, le Real Madrid étudie sérieusement la possibilité de prêter son jeune prodige argentin afin d’accélérer sa progression et lui garantir un temps de jeu régulier. Un scénario qui interpelle forcément à Lyon.

Recruté par le Real Madrid après son explosion à River Plate, Franco Mastantuono était considéré comme l’un des plus grands talents du football sud-américain. Les Merengue ont d’ailleurs déboursé plus de 40 millions d’euros pour sécuriser sa signature face à une forte concurrence européenne.

Un profil taillé pour le projet lyonnais

Milieu offensif capable d’évoluer entre les lignes, ailier créatif doté d’une excellente qualité technique et d’une vraie personnalité ballon au pied, l’Argentin correspond parfaitement au type de joueur que l’OL cherche régulièrement à valoriser.

À seulement 18 ans, son potentiel reste immense malgré une première saison madrilène compliquée (35 matchs, 17 titularisations, 3 buts). Plusieurs sources espagnoles évoquent désormais un prêt comme la meilleure solution pour relancer sa progression.

Le précédent Endrick peut peser

Lyon dispose aujourd’hui d’un argument de poids : son expérience récente avec Endrick, auteur de 8 buts et 8 passes décisives à l’OL en deuxième partie de saison.

Le Real Madrid sait que le club rhodanien peut offrir un environnement compétitif à un jeune talent en quête de responsabilités. Cette relation de confiance pourrait faciliter d’éventuelles discussions autour de Mastantuono si le dossier venait à se concrétiser.

Une opération ambitieuse mais cohérente

Bien sûr, la concurrence serait importante. De nombreux clubs européens seraient susceptibles de se positionner sur un joueur de ce calibre.

Mais pour l’OL, le risque resterait limité dans le cadre d’un prêt, alors que le bénéfice potentiel pourrait être énorme, tant sur le plan sportif que médiatique. Dans un mercato où Lyon devra multiplier les opportunités intelligentes, Mastantuono représente précisément le genre de dossier à surveiller de près.