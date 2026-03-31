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FRANCE

OL Mercato : après Endrick, Lyon vise un nouveau joyau du Real Madrid envisagé par le PSG et le Stade Rennais

Par Bastien Aubert - 31 Mar 2026, 10:02
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Franco Mastantuono (Real Madrid)
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Après le prêt d’Endrick, l’OL pourrait encore piocher au Real Madrid pour se renforcer au prochain mercato estival. 

L’OL ne compte pas s’arrêter après le prêt réussi d’Endrick. Selon Defensa Central, le club rhodanien figure parmi les cinq clubs ayant déjà manifesté leur intérêt pour Franco Mastantuono, jeune attaquant argentin du Real Madrid.

Aux côtés de Lyon, Aston Villa, Villarreal, l’AC Milan et la Juventus Turin suivent également le joueur, prêt à s’installer en Europe après un transfert avorté au PSG il y a un an. Le Stade Rennais était également cité l’été dernier… Tous sont prêts à prendre 100 % de son salaire en charge, un argument clé pour séduire les Merengue, qui doutent encore de la réussite immédiate de Mastantuono.

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Mastantuono, un profil taillé pour l’OL

Le timing pourrait être idéal pour l’OL. La Casa Blanca verra son effectif offensif très fourni la saison prochaine, avec Vinicius, Rodrygo, Mbappé, Brahim Diaz, Arda Güler et le retour de prêt d’Endrick. Dans ce contexte, un prêt de Mastantuono pourrait être une solution gagnant-gagnant. Pour Lyon, ce serait un vrai coup : un joueur talentueux déjà reconnu sur la scène européenne, dans un projet où il pourra s’épanouir, tout en allégeant la masse salariale du Real Madrid.

Matthieu Louis-Jean à la manoeuvre ?

Le directeur sportif rhodanien continue d’affirmer son flair pour les jeunes talents. Après Endrick, Mastantuono pourrait être la deuxième grande réussite estivale consécutive, renforçant l’attaque de l’OL tout en gardant une marge de manœuvre financière importante. Lyon pourrait donc décrocher une vraie bonne affaire et ajouter un nouveau joyau sud-américain à son effectif.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

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