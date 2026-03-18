Arrivé sur le banc du Stade Rennais cet hiver, Franck Haise pourrait voir une première recrue de nationalité inhabituelle débarquer au club.

Le mercato rennais s’annonce déjà bouillant cet été. Arrivé cet hiver sur le banc du Stade Rennais, Franck Haise commence à dessiner les contours de son futur effectif. Et, selon Média Foot, un nom revient avec insistance : celui de Wilson Isidor. Un profil loin d’être inconnu en Bretagne. Né à Rennes, passé par le club durant sa formation avant de rejoindre l’AS Monaco, l’attaquant réalise aujourd’hui une saison pleine avec Sunderland. À 25 ans, il s’est imposé comme un élément clé en Angleterre, attirant l’attention de plusieurs clubs.

Le Stade Rennais surveille Isidor

Mais au-delà de ses performances, c’est une annonce récente qui change totalement la donne. Sur son compte Instagram, Wilson Isidor a annoncé sa décision de représenter Équipe d’Haïti de football au niveau international. Un choix fort pour celui qui a longtemps porté les couleurs des équipes de France de jeunes. Un tournant qui pourrait marquer l’histoire du club breton. Car en cas de signature, il deviendrait l’un des rares internationaux haïtiens à porter le maillot rennais. Un symbole fort, à l’heure où le club cherche aussi à élargir son rayonnement.

L’attaquant désormais haïtien pas fermé à un retour

Sportivement, le dossier est tout aussi séduisant. Attaquant polyvalent, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, Wilson Isidor coche de nombreuses cases pour Franck Haise. Son expérience à l’étranger, sa progression récente et son attachement à Rennes en font une cible crédible. D’autant que le joueur ne serait pas fermé à un retour en France. Une opportunité que le Stade Rennais pourrait bien tenter de saisir, malgré la concurrence anglaise.

Le Mondial en ligne de mire !

Autre élément à surveiller : son actualité internationale. Qualifiée pour la prochaine Coupe du monde, Équipe d’Haïti de football s’apprête à disputer une phase de groupes relevée face à l’Écosse, le Brésil et le Maroc. Avant cela, Wilson Isidor pourrait connaître sa première sélection dès ce mois de mars, lors des matchs amicaux contre la Tunisie et l’Islande. Un contexte idéal pour faire grimper encore sa cote… et compliquer un peu plus un dossier déjà chaud.