Stade Rennais – LOSC (1-2) : Haise a commis un premier impair, bagarre chez les supporters ! 

Si Franck Haise a tenu à relativiser la défaite au Stade Rennais contre le LOSC (1-2), une bagarre a eu lieu chez les supporters.

Franck Haise n’est pas du genre à stresser. Après la défaite du Stade Rennais face au LOSC (1-2) lors de la 26e journée de Ligue 1, l’entraîneur du SRFC a pointé du doigt les erreurs de son équipe, qui ont coûté cher face à un adversaire expérimenté.

« Vite enchaîner une nouvelle série »

« On a fait des petites erreurs. Face à un adversaire de cette qualité, ces erreurs ne font pas du bien », a-t-il expliqué en conférence de presse d’après match. L’adversaire est expérimenté et mature. On l’a vu. On fait des erreurs sur les deux buts. On n’est pas aligné. Quentin pense pouvoir faire la faute. On fait des efforts mais ce n’est pas suffisant. On est tous déçus. C’est un moment fort de la saison. Il y en aura d’autres. On regardera mardi ou mercredi pour voir ce qu’on a fait d’intéressant. Il fallait garder du monde dans le cœur. Il faudra vite enchaîner une nouvelle série. »

Florent Gautreau, sur RMC Sport, estime qu’Haise a commis un premier impair depuis sin arrivée sur le banc du Stade Rennais : « La compo de Haise n’est pas bonne. Depuis son arrivée, il s’est mis dans la roue de Tambouret. Il n’a pas changé grand chose à son système, qui avait battu le PSG 3-1. Je pense que cette défaite peut permettre à Haise d’imposer sa propre marque. »

Rixe de 200 supporters à Rennes

Par ailleurs, Ici Bretagne nous apprend que les supporters étaient plus énervés… avant le match ! Un affrontement a éclaté samedi vers 23h dans la zone du Roazhon Park entre 200 fans rennais et lillois. Une personne a été blessée et souffre d’un traumatisme crânien malgré l’arrivée de la police. Une enquête a été ouverte. La victime a été transportée au CHU de Rennes.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)