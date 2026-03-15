Stade Rennais : un nouveau patron dans les tuyaux, Haise et Désiré bientôt bousculés ?

Arrivé l’été dernier au Stade Rennais, Valentin Rongier s’est imposé comme un cadre du club, et ambitionne déjà un rôle de patron en-dehors des terrains, comme entraîneur ou directeur sportif pour la suite. À Rennes ?

Capitaine du Stade Rennais, Valentin Rongier est aujourd’hui l’un des leaders du vestiaire breton. Arrivé en Bretagne l’été dernier après plusieurs saisons à l’OM, le milieu de terrain s’impose comme un cadre du projet rennais et réfléchit déjà à la suite de sa carrière dans le football.

Alors que le club est désormais dirigé sur le banc par Franck Haise et que le recrutement est piloté par Loïc Désiré, Rongier prépare discrètement son avenir… qui pourrait bien se situer dans les bureaux ou sur un banc.

S’il espère encore jouer plusieurs saisons, le capitaine rennais admet penser de plus en plus à sa reconversion. Il a même entamé une formation spécifique pour comprendre l’industrie du football dans son ensemble.

Dans une interview donné à L’Équipe, le milieu explique suivre un programme de l’UEFA consacré au management du football.

« J’espère qu’il me reste encore de belles années, mais j’y pense de plus en plus. Je pense rester dans cet écosystème. J’ai d’ailleurs commencé une formation en début d’année, avec l’UEFA, le Certificate Football Management, en anglais, elle dure neuf mois. C’est pour apprendre vraiment les bases de tous les métiers dans l’industrie foot. De la stratégie, du management, comment protéger les joueurs, l’aspect financier… Mais pour l’instant c’est pour apprendre. J’ai encore un peu de temps. On est une quarantaine de joueurs à la faire. Je crois que ça donne accès à l’équivalent d’une licence, et derrière on peut avoir l’équivalent d’un master. »

Entraîneur ou directeur sportif : Rongier hésite

S’il se voit rester dans le football, Valentin Rongier n’a pas encore choisi précisément son futur rôle. Deux pistes semblent toutefois se dégager : devenir entraîneur ou basculer vers un rôle de directeur sportif.

L’ancien joueur de l’OM reconnaît d’ailleurs être déjà curieux de découvrir les coulisses du recrutement et de la gestion sportive.

« C’est l’autre métier avec lequel j’hésite. Tu es dans les discussions tactiques avec ton coach. Tu continues de pratiquer ce jeu-là, ce jeu d’échecs. Et à côté de ça, tu es dans la gestion humaine, sans compter le choix des joueurs. J’ai dit à Loïc (Désiré, DS de Rennes) que je voulais le voir pour discuter un peu… »

Une réflexion qui peut compter à Rennes

Dans un club qui cherche à stabiliser son projet sportif autour de Franck Haise, la montée en puissance de profils internes comme Rongier pourrait représenter une solution d’avenir… et à Rennes, qui sait ? Quand on voit Habib Beye coacher l’OM alors qu’il était joueur de ce club il y a plusieurs années, on peut se dire que tout est permis. Franck Haise et Loïc Désiré sont en tout cas prévenus !

Leader naturel sur le terrain, apprécié pour son intelligence tactique et son sens du collectif, le capitaine rennais pourrait un jour passer de la pelouse aux coulisses du club. Et si ce moment n’est pas encore arrivé, une chose semble déjà claire : Valentin Rongier compte bien rester dans le football longtemps après avoir rangé ses crampons.