Revue de presse : Haise a trouvé son joueur idéal à Rennes, énorme coup dur à Nice, bon présage pour Lens à Lorient ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : une cure d’austérité chez les Aiglons

Selon L’Équipe, l’OGC Nice traverse une crise financière après la chute de ses droits TV, passés de 35 à 7 M€. Pour compenser, Ineos a injecté 35 M€ cette saison, mais le club doit lancer une cure d’austérité drastique, incluant la suppression de 300 postes et une facture imprévue de 6 à 9 M€ pour le stade. Cet été, de nombreux joueurs arrivant en fin de contrat — Diop, Boudaoui, Sanson, Youssouf, Abdi, Louchet, Abdul Samed, Moffi et Boga — devraient être libérés, à l’exception de Melvin Bard et Mohamed-Ali Cho, qui disposent encore de deux ans de contrat et pourraient rester.

Stade Rennais : Haise a trouvé son joueur rêvé

En conférence de presse, l’entraîneur Franck Haise a tenu à saluer l’importance de Valentin Rongier dans son équipe : « Je le connais bien. C’est la première fois que j’ai la chance de l’entraîner et j’en ai eu l’envie par le passé. Les joueurs disent parfois qu’ils ont la chance d’avoir tel ou tel entraîneur. Les entraîneurs ont aussi la chance d’avoir certains joueurs, il en fait partie ». Une belle déclaration.

RC Lens : bon présage pour Ganiou face à Lorient ?

Le RC Lens a l’occasion de frapper un grand coup à Lorient, mais pas seulement pour reprendre la première place. En effet, comme le souligne Laurent Mazure, en ce jour d’anniversaire d’Ismaelo Ganiou, le défenseur pourrait succéder à Simon Banza, dernier buteur lensois le jour de son anniversaire. C’était en août 2019 en Coupe de la Ligue à Troyes.

LOSC : Hazard dans la tourmente

Eden Hazard pourrait faire face à des sanctions judiciaires en Belgique pour avoir fait la promotion de jeux de hasard. La légende du LOSC est devenu ambassadeur de l’opérateur de paris Stake, qui est illégal en Belgique. La Commission belge des jeux de hasard a ouvert une enquête, à l’instar d’autres anciens joueurs comme Iker Casillas ou Sergio Agüero, déjà associés à la marque.

AS Monaco : les regrets de Dina-Ebimbe sur son transfert raté

Un an après un transfert avorté vers l’AS Monaco, Dina-Ebimbe est revenu sur cet épisode lors de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. À l’hiver 2024-2025, il devait rejoindre le club monégasque sous forme de prêt depuis l’Eintracht Francfort, mais après sa visite médicale, « ils ont estimé que je n’étais pas prêt physiquement. C’est une décision que je respecte, mais c’est vrai que ça n’a pas été facile à vivre pour moi. La famille, les proches, tout le monde se pose énormément de questions. Les gens pensaient que j’étais un joueur qui n’était plus en forme et qui n’avait plus la capacité d’enchaîner les matchs. C’était dur à vivre. »

Stade Brestois : Lorenzi évoque son avenir

Après 10 saisons à la direction sportive du Stade Brestois 29, Grégory Lorenzi dresse un bilan positif de son parcours. Arrivé en 2016 sous l’impulsion du président Denis Le Saint, il souligne sa fidélité et sa vision pour L’Équipe : « ça montre beaucoup de fidélité et de loyauté. J’ai une âme de bâtisseur et, quand je rentre dans un projet, c’est pour le faire grandir. De la Ligue 2 à la Ligue des champions, j’ai le sentiment d’une mission accomplie. » Son objectif principal a toujours été de « pérenniser Brest en Ligue 1 tout en construisant un modèle économique solide. » Malgré les sollicitations extérieures, Lorenzi assure être pleinement engagé : « si j’étais un opportuniste, je serais déjà parti… Là, j’ai hésité. Mais je ne le regrette pas, parce que ce que j’ai vécu, c’est magique. Je suis dans un contexte qui me va bien et je peux peut-être rester encore cinq ans. » Il met également en avant la synergie avec l’entraîneur Éric Roy et insiste sur l’importance des performances individuelles : « on a surtout été pénalisé par des erreurs individuelles. Ce n’est pas ton mercato qui t’a fait prendre des buts gags. »

Paris FC : Kombouaré tranche déjà son avenir

Antoine Kombouaré a évoqué son avenir sur le banc du Paris FC dans un entretien à L’Équipe. Arrivé en cours de saison pour aider le promu à se maintenir en Ligue 1, le technicien de 62 ans préfère ne pas se projeter trop loin : « Ça sera au feeling des deux côtés. Avec l’actionnaire, on s’est dit qu’on ferait le point en fin de saison. S’ils sentent qu’il faut trouver quelque chose de différent, il y a aucun souci. Moi aussi, je peux dire merci et au revoir. » L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain assure qu’il aborde la situation avec recul : « J’ai envie de bosser, de m’amuser et de continuer à entraîner. J’ai envie de sentir la confiance des gens. Si ce n’est plus le cas, je ne leur en tiendrai pas rigueur. » Et sur la possibilité d’un départ : « Si je pars, je dis merci de m’avoir donné du boulot et puis allez, bon vent à vous. »