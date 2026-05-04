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FRANCE

Stade Rennais Mercato : Sebastian Szymanski déjà sur le départ ?

Par Louis Chrestian - 4 Mai 2026, 20:20
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le mercato réserve parfois des surprises… et celle-ci risque de faire parler du côté du Stade Rennais. Arrivé cet hiver, Sebastian Szymanski pourrait déjà faire ses valises.

Oui, seulement quelques mois après son arrivée.

Une piste inattendue venue de Turquie

Selon le média turc Sabah, les agents de Sebastian Szymanski auraient proposé leur joueur à Galatasaray.

Objectif : préparer un transfert dès cet été.

Une information surprenante, surtout quand on sait que le milieu offensif polonais vient tout juste de quitter la Turquie pour rejoindre Rennes.

Un départ déjà envisagé ?

Transféré pour environ 9,5 millions d’euros en provenance du Fenerbahçe SK, Sebastian Szymanski commence pourtant à trouver sa place dans l’effectif de Franck Haise.

Avec 15 matchs disputés, 9 titularisations, 1 but et 3 passes décisives, son intégration est plutôt réussie. Polyvalent, capable d’évoluer en numéro 10, au milieu ou même sur un côté, il apporte des solutions.

Alors pourquoi envisager un départ si rapide ?

Le retour en Turquie, une tentation réelle ?

Plusieurs hypothèses circulent :

  • un possible mal du pays
  • l’envie de retrouver la Süper Lig
  • ou encore la perspective de jouer la Ligue des champions avec Galatasaray

Car le club stambouliote, leader de son championnat, cherche activement un profil offensif pour renforcer son entrejeu.

Un dossier entre les mains de Buruk

Du côté de Galatasaray, la décision reviendrait à Okan Buruk.

Et un détail pourrait tout changer : le technicien turc apprécie le profil de Sebastian Szymanski depuis plusieurs années. Il avait déjà tenté de le recruter par le passé.

Autant dire que si l’opportunité se présente, il pourrait bien pousser pour finaliser le deal.

Rennes prêt à lâcher ?

Reste une question essentielle : le Stade Rennais est-il prêt à vendre ?

Sous contrat jusqu’en 2029, Sebastian Szymanski n’est pas un joueur que Rennes doit absolument céder. Mais face à une offre intéressante… et à la volonté du joueur, tout peut aller très vite.

Un feuilleton déjà lancé

À peine arrivé, déjà annoncé sur le départ : le cas Sebastian Szymanski pourrait bien devenir l’un des dossiers chauds de l’été à Rennes.

Et une chose est sûre : ce feuilleton ne fait que commencer.

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