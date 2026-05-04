Déjà très courtisé au mercato estival, Pablo Pagis (23 ans) a vu un nouveau club de Ligue 1 s’ajouter à la liste de ses prétendants.

Le dossier Pablo Pagis prend une nouvelle dimension en Ligue 1. Auteur d’une saison pleine avec le FC Lorient, où il affiche déjà 10 buts en championnat, le milieu offensif de 23 ans attire logiquement les convoitises du marché. Et pas seulement des cadors habituels : un nouveau club de l’élite vient désormais bousculer la hiérarchie.

Selon les informations d’Ouest-France, le Paris FC s’est invité dans la course pour tenter de recruter le joueur lorientais cet été. Une entrée en scène qui redistribue partiellement les cartes dans un dossier déjà très concurrentiel.

Pagis très courtisé en Ligue 1

Sous contrat avec le FC Lorient jusqu’en 2027, Pablo Pagis réalise la meilleure saison de sa carrière. Sa progression et son efficacité offensive en font l’un des profils les plus suivis du championnat, avec plusieurs clubs déjà positionnés. Parmi les écuries intéressées, on retrouve des clubs de premier plan comme le LOSC, l’OL, le RC Lens, le Stade Rennais ou encore l’OM, tous attentifs à son évolution. Mais l’arrivée du Paris FC vient compliquer la lecture du dossier, notamment sur le plan économique et sportif.

Le FC Lorient, conscient de la valeur grandissante de son joueur, ne compte pas brader son attaquant. Le club breton attendrait environ 25 millions d’euros bonus compris pour envisager un départ. Un montant conséquent, qui reflète l’importance prise par Pagis dans l’effectif. Mohamed Toubache-Ter a également précisé sur X la tendance du marché : « 15 millions d’euros, c’est l’espoir de Lille et Lyon. Lorient en attend 25 millions d’euros bonus compris (20 + 5) », a-t-il indiqué.

Le Paris FC change la donne

L’entrée du Paris FC dans ce dossier est un élément majeur. Le club parisien, ambitieux sur le marché, pourrait tenter de jouer sa carte face à des concurrents plus installés en Ligue 1. Reste à savoir si cette candidature pourra rivaliser sportivement et financièrement avec des clubs comme Lyon, Lille ou Rennes, déjà bien positionnés sur le joueur.

À un an de la fin de son contrat, Pablo Pagis se retrouve au cœur d’un véritable bras de fer potentiel. Lorient veut maximiser sa vente, tandis que plusieurs clubs cherchent à anticiper avant une potentielle surenchère. Le mercato estival s’annonce donc particulièrement animé autour du milieu offensif breton, dont la cote ne cesse de grimper.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)