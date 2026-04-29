ASSE Mercato : duel annoncé avec Lille pour une pépite marocaine

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le mercato estival approche… et la bataille s’annonce déjà intense entre AS Saint-Étienne et LOSC Lille. Selon Africa Foot, les deux clubs auraient relancé une piste commune : Ismaël Baouf, jeune défenseur central marocain en pleine ascension.

À seulement 19 ans, le joueur de SC Cambuur attire de plus en plus de convoitises… et pourrait bien animer les prochaines semaines.

Un talent prêt à franchir un cap

Auteur d’une saison impressionnante en deuxième division néerlandaise, Ismaël Baouf s’est imposé comme un titulaire indiscutable.

Avec 30 matchs disputés, tous comme titulaire, et un apport offensif notable (6 buts, 1 passe décisive), le défenseur confirme son statut de joueur à fort potentiel. Un profil moderne, capable de défendre solidement tout en participant à la relance.

Des performances qui ne passent plus inaperçues en Europe.

L’ASSE et Lille déjà sur le coup

Ce n’est pas un hasard si AS Saint-Étienne et le LOSC Lille s’étaient déjà positionnés cet hiver.

Lille semblait même proche de conclure en début de mercato, avant que le dossier ne se refroidisse. De son côté, Saint-Étienne avait pris des renseignements, restant attentif à l’évolution du joueur.

Cet été, les deux clubs pourraient revenir à la charge… et se livrer un vrai duel.

Baouf fixe ses conditions

Le principal intéressé, lui, sait ce qu’il veut.

Ismaël Baouf ambitionne de franchir un cap dès cet été. Mais pas à n’importe quelles conditions.

Le jeune international U20 marocain privilégie :

un championnat majeur européen

un projet sportif clair

et surtout du temps de jeu régulier

Un critère clé qui pourrait peser lourd dans la balance.

L’ASSE mieux placée que Lille ?

Sur ce point, AS Saint-Étienne pourrait avoir un avantage… à condition de monter en Ligue 1.

Dans un projet en reconstruction, les Verts pourraient offrir plus de garanties en termes de temps de jeu.

À l’inverse, le LOSC Lille, habitué à une forte concurrence interne, pourrait avoir plus de mal à promettre une place immédiate à un joueur en provenance de D2 néerlandaise.

Ismaël Baouf (19 ans), le roc marocain de Cambuur, fattire Club Bruges et LOSC Lille ! Après Dortmund, Ajax et Feyenoord, Belgique et France en pincent pour la pépite.



→ En savoir plus : https://t.co/ULiKqcKpKO#ClubBrugge #LOSC #SCCambuur #Rumeursdetransfert #Africafoot pic.twitter.com/Ud9KEfUo7F — africafoot.com (@Africafoot_com) December 2, 2025

Une concurrence déjà européenne

Mais attention : la bataille ne se limite pas à la France.

Le Club Bruges serait également sur les rangs. Un club réputé pour développer les jeunes talents et leur offrir une exposition européenne.

Estimé à environ 2,5 millions d’euros, Baouf représente une opportunité de marché très attractive.

Un dossier à suivre de près

Tous les ingrédients sont réunis pour un feuilleton mercato.

Entre ambitions du joueur, intérêts croisés et concurrence européenne, l’avenir d’Ismaël Baouf reste ouvert.

Une chose est sûre : que ce soit à Saint-Étienne, Lille ou ailleurs, la prochaine étape de sa carrière pourrait marquer un tournant décisif.