ASSE : un ancien du RC Lens déroule le tapis rouge à une recrue XXL manquée par Kilmer

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Après son passage XXL au RC Lens, Allan Saint-Maximin a réservé un accueil chaleureux à Ewen Jaouen à Newcastle. Un joli clin d’œil pour le jeune gardien français, qui avait également suscité l’intérêt de l’ASSE.

Passé seulement 6 mois chez les Sang et Or, Allan Saint-Maximin a laissé un sacré souvenir dans l’Artois, et continue d’entretenir un lien fort avec le football français. Cette semaine, l’ancien Lensois s’est illustré en accueillant chaleureusement Ewen Jaouen à Newcastle, son ancien club, aux côtés de Demba Ba.

Une séquence qui n’est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux. Le jeune gardien français, considéré comme l’un des plus grands espoirs à son poste, vient de s’engager avec les Magpies après une saison remarquée sous les couleurs du Stade de Reims. Avant même ses premiers pas en Angleterre, il a ainsi pu découvrir l’environnement du club grâce à deux personnalités particulièrement respectées à Newcastle.

L’ASSE était également sur le coup

Cette arrivée en Premier League a forcément de quoi faire réagir en France. Car avant l’offensive décisive de Newcastle pour près de 30 millions d’euros, Ewen Jaouen figurait parmi les jeunes profils suivis par plusieurs clubs de l’Hexagone. L’ASSE faisait notamment partie des formations attentives à sa situation.

Mais face à la puissance financière du club anglais, la concurrence française n’a jamais réellement pu rivaliser. Newcastle a rapidement pris les devants pour sécuriser la signature du portier de 20 ans, considéré comme un investissement d’avenir.

Saint-Maximin, l’ancien Lensois en guide de luxe

Pour les supporters lensois, voir Allan Saint-Maximin jouer les ambassadeurs auprès d’un jeune talent français a forcément une saveur particulière. L’ancien Sang et Or restera l’un des visages les plus marquants de la saison exceptionnelle 2025-2026.

En déroulant le tapis rouge à Ewen Jaouen, le natif de Châtenay-Malabry a aussi envoyé un signal fort sur les ambitions de Newcastle. Le gardien français rejoint un projet ambitieux où les jeunes talents sont particulièrement valorisés.

Une trajectoire qui rappelle à quel point les grands espoirs du football français attirent désormais très tôt les regards des clubs anglais. Et malgré l’intérêt de l’ASSE, c’est finalement sous le regard bienveillant de l’ancien Lensois Allan Saint-Maximin que Jaouen a débuté sa nouvelle aventure.