Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Arrivé à la surprise générale lors du mercato hivernal, Allan Saint-Maximin a quitté officiellement le RC Lens.

Le RC Lens continue de dessiner les contours de son effectif pour la saison prochaine. Après avoir officialisé la prolongation de Saud Abdulhamid jusqu’en 2029, le club artésien a également laissé filtrer une autre information importante concernant l’un des joueurs les plus médiatisés de la seconde partie de saison. Et cette fois, la nouvelle est beaucoup moins réjouissante pour les supporters lensois.

Selon le RC Lens, Allan Saint-Maximin ne restera dans l’Artois au-delà de son contrat actuel. Arrivé lors du mercato hivernal avec un bail de seulement six mois, l’ancien joueur de l’ASSE était parvenu à se relancer de manière spectaculaire après des expériences plus compliquées à l’étranger. Son passage éclair à Lens aura marqué les esprits.

Saint-Maximin ne poursuivra pas l’aventure au RC Lens

En seulement dix apparitions en Ligue 1, l’ailier de 29 ans a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives, redevenant l’un des joueurs les plus imprévisibles du championnat. Sa qualité de percussion, sa capacité à éliminer dans les un-contre-un et son expérience ont apporté une véritable plus-value à l’équipe.

Les supporters espéraient naturellement le voir prolonger l’aventure. Un nouveau défi en préparation Mais le joueur a choisi une autre direction pour la suite de sa carrière. À 29 ans, Allan Saint-Maximin semble désormais prêt à relever un nouveau challenge. Pour l’heure, aucune destination n’a été officiellement dévoilée, mais plusieurs clubs se seraient déjà renseignés sur sa situation au cours des dernières semaines.