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FRANCE

ASSE Mercato : après Risser (RC Lens), Kilmer Sports rate un autre énorme coup à 30 M€ !

Par Laurent Hess - 5 Juin 2026, 16:00
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En quête d’un gardien pour remplacer Gautier Larsonneur l’été dernier, l’ASSE avait pensé à Robin Risser l’été dernier mais le portier du RC Strasbourg a pris la direction du RC Lens. Et alors que le nom d’Ewen Jaouen était évoqué ces derniers mois, le gardien du Stade de Reims va s’engager avec un club anglais, pour un montant XXL.

Après une saison particulièrement compliquée sur le plan défensif, marquée par 77 buts encaissés en Ligue 1, la direction de l’ASSE avait étudié plusieurs pistes afin de renforcer le poste de gardien.

Malgré les critiques visant Gautier Larsonneur, Kilmer Sports avait finalement fait le choix de maintenir sa confiance à son numéro un. Le gardien stéphanois avait même été prolongé, preuve que les dirigeants souhaitaient miser sur la stabilité plutôt que sur une révolution à ce poste.

Dans le même temps, plusieurs jeunes portiers français suscitaient l’intérêt des recruteurs stéphanois. Robin Risser figurait notamment parmi les profils surveillés. Mais le gardien appartenant à Strasbourg avait finalement choisi le RC Lens, où il a rapidement franchi un cap important.

Son excellente saison sous les couleurs sang et or lui a permis de s’imposer parmi les gardiens les plus prometteurs du championnat français. Une progression fulgurante qui lui ouvre désormais les portes du très haut niveau.

Newcastle frappe fort avec Ewen Jaouen

Depuis plusieurs semaines, un autre nom revenait avec insistance autour de l’ASSE : celui d’Ewen Jaouen. Le jeune gardien du Stade de Reims, considéré comme l’un des plus grands espoirs français à son poste, plaisait également à plusieurs formations de Ligue 1, dont le FC Nantes. Mais très vite, le dossier a pris une dimension internationale.

Les clubs anglais se sont montrés particulièrement offensifs. Et c’est finalement Newcastle qui a remporté la bataille.

Selon les dernières informations de L’Equipe, les Magpies ont trouvé un accord avec le Stade de Reims pour un transfert de 28,5 millions d’euros. Le portier français doit signer un contrat de quatre saisons avec le club de Premier League.

À seulement 20 ans, Jaouen rejoint ainsi la liste des jeunes talents français dont la valeur a explosé en quelques mois. Une trajectoire qui confirme l’attractivité du football français pour les recruteurs européens.

Des regrets pour Kilmer Sports

Bien entendu, l’ASSE ne pouvait pas rivaliser financièrement avec Newcastle sur un dossier de cette ampleur, surtout en restant en Ligue 2. Mais ce transfert soulève malgré tout une question importante : les Verts auraient-ils pu agir plus tôt ?

L’un des objectifs affichés par Kilmer Sports depuis sa prise de contrôle consiste à identifier des joueurs à fort potentiel avant que leur cote ne s’envole. Or, aussi bien Robin Risser qu’Ewen Jaouen correspondaient parfaitement à ce profil.

Aujourd’hui, l’un est devenu une référence montante du championnat tandis que l’autre s’apprête à rejoindre la Premier League contre un montant proche des 30 M€.

Reste désormais à savoir si les dirigeants de l’ASSE continueront de faire confiance à Gautier Larsonneur ou s’ils relanceront rapidement la recherche d’un nouveau gardien capable d’incarner l’avenir du club. Une chose est sûre : après Risser et Jaouen, les prochains mois seront particulièrement scrutés dans le Forez…

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