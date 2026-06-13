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FRANCE

ASSE : Ian Cathro reçoit déjà une bonne nouvelle avant Sochaux

Par Fabien Chorlet - 13 Juin 2026, 16:46
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Ian Cathro

L’ASSE pourrait bénéficier d’un premier coup de pouce avant même son déplacement à Sochaux lors de la première journée de Ligue 2.

Mercredi, la LFP a dévoilé les calendriers de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison 2026-2027. L’AS Saint-Étienne, qui évoluera une nouvelle fois dans l’antichambre de l’élite, connaît désormais son calendrier pour le prochain exercice. Les Verts lanceront leur saison sur la pelouse du FC Sochaux-Montbéliard, l’un des promus de ce championnat de Ligue 2.

Sochaux sans ses ultras contre l’ASSE ?

Première bonne nouvelle pour Ian Cathro et ses hommes avant ce premier rendez-vous officiel de la saison, les Sochaliens devraient être privés de leurs ultras. En effet, la Tribune Nord Sochaux, groupe ultra du club franc-comtois, devrait être suspendue par la commission de discipline de la LFP en raison des fumigènes craqués lors de la réception de Fleury (2-2) le 10 avril dernier.

Si cette sanction venait à être confirmée, l’ambiance du stade Auguste-Bonal pourrait être sensiblement moins bouillante pour cette affiche de la première journée. Un élément qui pourrait constituer un léger avantage pour les Stéphanois au moment de débuter leur saison.

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