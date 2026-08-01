ASSE : un buteur à 20 buts se détache pour remplacer Stassin

L’ASSE prépare déjà l’éventuelle succession de Lucas Stassin, dont le départ conditionnerait l’arrivée d’un nouvel attaquant. Un ancien de Ligue 2, particulièrement efficace au Portugal, apparaît comme une option très cohérente.

Begraoui ciblé pour l’après-Stassin

Alors que le dossier Lucas Stassin reste au centre du Mercato stéphanois, les Verts étudient plusieurs profils susceptibles de remplacer le Belge. Selon les informations de Morning Foot, Yanis Begraoui ressortirait clairement parmi les pistes explorées.

Passé par l’AJ Auxerre, le Toulouse FC et Pau, l’attaquant franco-marocain de 24 ans connaît parfaitement la Ligue 2. Il totalise notamment 94 apparitions avec l’AJA, son club formateur, ainsi que 37 rencontres sous les couleurs paloises.

Une saison à 20 buts au Portugal

Begraoui vient surtout de franchir un cap à Estoril. Auteur de 20 buts en 34 matchs de Primeira Liga lors de la saison 2025-2026, il a terminé sur le podium des meilleurs réalisateurs du championnat portugais. Depuis son arrivée au Portugal, son bilan s’élève à 31 réalisations en 68 rencontres.

Son profil est celui d’un pur finisseur, capable de convertir peu d’occasions. Ses limites se situent davantage dans le domaine aérien et l’activité athlétique, avec aucun but de la tête la saison dernière et seulement cinq passes décisives.

Les retrouvailles avec Ian Cathro comme atout

La piste possède également une vraie logique humaine. Begraoui a disputé 70 matchs sous les ordres d’Ian Cathro à Estoril. L’Écossais lui avait même fixé un objectif de 20 buts au début de leur deuxième saison commune, finalement atteint par l’attaquant.

Le joueur avait ensuite dressé un portrait très positif de Cathro dans un entretien accordé à Poteaux Carrés, saluant son exigence, son jeu de pressing et sa proximité avec le vestiaire. La projection Data’Scout attribue d’ailleurs à Begraoui une compatibilité de 83 sur 100 avec l’ASSE.

Un départ de Stassin reste indispensable

Le dossier ne pourrait toutefois avancer qu’après une vente de Lucas Stassin. Saint-Étienne doit d’abord trouver une porte de sortie à son attaquant avant d’activer la piste de son successeur. Begraoui présente de solides arguments, mais son arrivée reste donc suspendue à l’avenir du buteur belge.