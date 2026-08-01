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FRANCE

OM : le départ à 35 M€ qui ferait très mal à Genesio

Par Wladimir DELCROS - 1 Août 2026, 08:05
OM : le départ à 35 M€ qui ferait très mal à Genesio

Considéré comme l’une des valeurs sûres de l’effectif marseillais, Paixao aurait tapé dans l’œil d’un club de Premier League. Un départ de l’ailier brésilien obligerait l’OM à revoir sérieusement ses plans offensifs.

Leeds se positionne sur Paixao

Un an après son arrivée en provenance de Feyenoord, Paixao pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille. Selon les informations relayées par Foot01, Leeds United pense au Brésilien pour renforcer son secteur offensif.

Le club anglais avait initialement ciblé Julian Brandt. Mais l’ancien joueur du Borussia Dortmund, libre de tout contrat, a finalement choisi l’Ajax Amsterdam. Leeds aurait donc replacé Paixao en haut de sa liste, sans en faire pour autant son unique piste.

Une valeur marchande estimée à 35 M€

Recruté pour 30 millions d’euros, ce qui avait fait de lui le transfert le plus cher de l’histoire de l’OM, l’ailier de 26 ans serait désormais valorisé à 35 millions d’euros par Transfermarkt. Son salaire annuel de 5 millions d’euros resterait également accessible pour une formation de Premier League.

Paixao n’a pourtant jamais réclamé de bon de sortie. Bien au contraire, le Brésilien a régulièrement affiché son attachement à Marseille, allant jusqu’à faire une déclaration d’amour à l’OM. Sa première saison lui a aussi permis de gagner la confiance des supporters.

Genesio pourrait perdre un joueur important

Dans un contexte économique délicat, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi étudieraient néanmoins les sollicitations reçues pour l’ensemble de l’effectif. Une offre supérieure aux 30 millions investis l’été dernier pourrait donc pousser la direction phocéenne à réfléchir.

Bruno Genesio considérait jusqu’ici Paixao comme un élément sûr de son onze. Alors qu’Amine Gouiri est également susceptible de partir, Marseille devra éviter de trop affaiblir son secteur offensif à quelques semaines de la reprise de la Ligue 1.

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