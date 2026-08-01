PSG : l’Ajax réclame un prix XXL pour son nouvel ailier

Le PSG a accéléré sur la piste menant à Mika Godts, l’ailier gauche belge de l’Ajax Amsterdam. Séduit par le projet parisien, le joueur de 21 ans pourrait coûter entre 45 et 60 M€ selon les différentes estimations.

Luis Campos aperçu avec Godts à Porto

Le dossier Mika Godts a pris une nouvelle dimension vendredi. Luis Campos a été aperçu à Porto en compagnie de l’international Espoirs belge, d’abord annoncé dans le viseur du FC Porto en raison de la présence de Francesco Farioli sur le banc du club portugais.

Mais selon les informations de CulturePSG, le conseiller sportif parisien avance bien sur son arrivée au PSG. Sous contrat avec l’Ajax jusqu’en juin 2029, Godts serait totalement conquis par la perspective d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique.

Un contact établi depuis plusieurs mois

Le rapprochement ne daterait pas de cette semaine. Paris serait en contact avec l’entourage du joueur depuis la mi-mars, Luis Campos ayant anticipé un possible départ de Bradley Barcola. Le Belge est ciblé pour devenir la doublure de Khvicha Kvaratskhelia sur le côté gauche.

Le PSG est en contact avec Mika Godts depuis la mi-mars. Luis Campos pousse ce dossier pour anticiper un départ de Bradley Barcola. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2083318988310770151

L’Ajax espère jusqu’à 60 M€

Auteur de 17 buts et 12 passes décisives la saison dernière, Godts a été élu jeune joueur de l’année en Eredivisie. Droitier évoluant à gauche, il se distingue davantage par ses dribbles et sa qualité de passe que par ses appels en profondeur.

Si aucune offre officielle n’aurait encore été transmise, les deux clubs discutent des conditions d’un transfert. Certaines sources néerlandaises évoquent un accord compris entre 45 et 50 M€, tandis que l’Ajax espérerait environ 60 M€ pour lâcher sa pépite. Son arrivée ouvrirait un peu plus la porte à un départ de Barcola cet été.