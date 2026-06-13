FC Nantes Mercato : les Canaris actent discrètement le départ d’un titulaire

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Le FC Nantes semble avoir confirmé le départ libre de Deiver Machado cet été.

Le flou régnait autour de l’avenir de Deiver Machado. Arrivé librement au FC Nantes l’hiver dernier en provenance du RC Lens, le latéral gauche colombien était annoncé comme disposant d’une clause lui permettant de quitter le club cet été en cas de relégation en Ligue 2. Une hypothèse qui semble aujourd’hui se confirmer.

Le FCN acte le départ de Machado

Sur son site officiel, le FC Nantes a en effet indirectement acté le départ de l’ancien Lensois en faisant le point sur les joueurs de son effectif engagés à la Coupe du monde 2026. Si les Canaris ont évoqué les cas d’Alban Lafont et de Jean-Kévin Duverne, de retour de prêt respectivement du Panathinaïkos et de La Gantoise et convoqués avec la Côte d’Ivoire et Haïti, aucune mention n’a été faite de Deiver Machado. Pourtant, l’international colombien dispute, lui aussi, le Mondial 2026 avec sa sélection. Une absence qui laisse fortement penser que le joueur de 32 ans ne portera plus les couleurs nantaises la saison prochaine et qu’il sera libre de s’engager où il le souhaite cet été.