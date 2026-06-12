ASSE Mercato : un homme fort de Cathro réclamé par les supporters prêt à débarquer cet été !

Réclamé par une partie des supporters stéphanois, l’attaquant Yanis Begraoui a été interrogé sur la possibilité de suivre Ian Cathro à l’ASSE.

L’arrivée d’Ian Cathro sur le banc de l’ASSE suscite déjà de nombreuses interrogations concernant le prochain mercato des Verts. Parmi les noms qui reviennent avec insistance chez les supporters stéphanois figure celui de Yanis Begraoui, auteur d’une saison exceptionnelle sous les ordres du technicien écossais à Estoril.

Avec 20 buts inscrits en championnat portugais, l’ancien attaquant du Toulouse FC s’est imposé comme l’une des révélations offensives de la saison. Sous contrat avec Estoril jusqu’en 2028, le joueur de 24 ans a naturellement vu sa cote grimper sur le marché des transferts.

La passe dé de Begraoui

Interrogé par Poteaux Carrés sur une éventuelle arrivée dans les bagages d’Ian Cathro à Saint-Étienne, Begraoui a répondu avec humour mais sans apporter de démenti catégorique : « Il faut le demander à lui. La partie mercato je n’en parle pas, moi je suis en vacances. Pour l’instant je n’ai reçu aucun coup de fil, je suis vraiment en vacances. »

Une déclaration qui risque d’alimenter davantage les spéculations autour de son avenir. Car si l’attaquant assure n’avoir reçu aucun contact à ce stade, son profil correspond à plusieurs besoins de l’ASSE. Mobile, capable d’évoluer dans l’axe comme sur les côtés et parfaitement familiarisé avec les exigences tactiques d’Ian Cathro, Begraoui apparaît comme une cible logique sur le papier.

Le duo Cathro – Begraoui fait pour durer ?

Le technicien écossais connaît parfaitement les qualités de son attaquant. Durant leurs deux saisons communes à Estoril, les résultats ont été probants, avec une progression constante du joueur jusqu’à atteindre la barre symbolique des 20 buts en Liga Portugal, une performance rare pour le club portugais.

Reste désormais à savoir si l’ASSE aura l’envie et les moyens de concrétiser une telle opération. La valeur du joueur a fortement augmenté après sa saison aboutie et plusieurs clubs devraient se positionner cet été.

Une chose est sûre : la petite phrase de Yanis Begraoui ne devrait pas calmer l’enthousiasme des supporters stéphanois, nombreux à imaginer l’ancien Toulousain devenir l’une des premières recrues de l’ère Ian Cathro.