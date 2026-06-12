À LA UNE DU 12 JUIN 2026
[19:00]RC Lens Mercato : le dossier Koffi totalement relancé, Lopes (FC Nantes) victime collatérale ?
[18:40]PSG Mercato : Luis Campos a sorti l’artillerie lourde pour Maghnes Akliouche !
[18:20]RC Lens : Toppmöller a déjà obtenu deux arrivées, dont un ancien de Ligue 1
[18:00]ASSE Mercato : un homme fort de Cathro réclamé par les supporters prêt à débarquer cet été !
[17:40]OL Mercato : c’est imminent pour Bidstrup, un autre deal à 10 M€ pourrait suivre !
[17:20]PSG Mercato : Luis Enrique a tranché pour trois dossiers chauds, un ancien de Ligue 1 snobé
[17:00]Stade Rennais Mercato : l’IA prédit le prix fou du futur transfert d’Estéban Lepaul
[16:40]RC Lens Mercato : Toppmöller déjà confronté à un coup dur pour une priorité de Leca ?
[16:20]FC Nantes Mercato : un flop qui a coûté très cher aux Kita pourrait revenir en Ligue 1 !
[16:00]PSG : 500 M€ ou rien pour Olise, le Bayern calme Paris… pour l’instant

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : un homme fort de Cathro réclamé par les supporters prêt à débarquer cet été !

Par William Tertrin - 12 Juin 2026, 18:00
💬 Commenter

Réclamé par une partie des supporters stéphanois, l’attaquant Yanis Begraoui a été interrogé sur la possibilité de suivre Ian Cathro à l’ASSE.

L’arrivée d’Ian Cathro sur le banc de l’ASSE suscite déjà de nombreuses interrogations concernant le prochain mercato des Verts. Parmi les noms qui reviennent avec insistance chez les supporters stéphanois figure celui de Yanis Begraoui, auteur d’une saison exceptionnelle sous les ordres du technicien écossais à Estoril.

Avec 20 buts inscrits en championnat portugais, l’ancien attaquant du Toulouse FC s’est imposé comme l’une des révélations offensives de la saison. Sous contrat avec Estoril jusqu’en 2028, le joueur de 24 ans a naturellement vu sa cote grimper sur le marché des transferts.

La passe dé de Begraoui

Interrogé par Poteaux Carrés sur une éventuelle arrivée dans les bagages d’Ian Cathro à Saint-Étienne, Begraoui a répondu avec humour mais sans apporter de démenti catégorique : « Il faut le demander à lui. La partie mercato je n’en parle pas, moi je suis en vacances. Pour l’instant je n’ai reçu aucun coup de fil, je suis vraiment en vacances. »

Une déclaration qui risque d’alimenter davantage les spéculations autour de son avenir. Car si l’attaquant assure n’avoir reçu aucun contact à ce stade, son profil correspond à plusieurs besoins de l’ASSE. Mobile, capable d’évoluer dans l’axe comme sur les côtés et parfaitement familiarisé avec les exigences tactiques d’Ian Cathro, Begraoui apparaît comme une cible logique sur le papier.

Le duo Cathro – Begraoui fait pour durer ?

Le technicien écossais connaît parfaitement les qualités de son attaquant. Durant leurs deux saisons communes à Estoril, les résultats ont été probants, avec une progression constante du joueur jusqu’à atteindre la barre symbolique des 20 buts en Liga Portugal, une performance rare pour le club portugais.

Reste désormais à savoir si l’ASSE aura l’envie et les moyens de concrétiser une telle opération. La valeur du joueur a fortement augmenté après sa saison aboutie et plusieurs clubs devraient se positionner cet été.

Une chose est sûre : la petite phrase de Yanis Begraoui ne devrait pas calmer l’enthousiasme des supporters stéphanois, nombreux à imaginer l’ancien Toulousain devenir l’une des premières recrues de l’ère Ian Cathro.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes
Vidéos ASSE : toutes les infos foot