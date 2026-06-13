ASSE Mercato : un dossier embarrassant menace déjà l’été des Verts !

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L’ASSE espérait tourner la page. Mais un an après avoir cristallisé toutes les tensions à Saint-Étienne, le dossier Pierre Ekwah s’annonce déjà comme le premier casse-tête du mercato estival. Entre conflit ouvert, chute de valeur marchande et absence de solution évidente, le milieu défensif pourrait encore empoisonner l’été des Verts. Arrivé avec l’étiquette d’un renfort d’avenir, l’ancien joueur formé au FC Nantes est aujourd’hui devenu le symbole d’un recrutement raté. Et son retour dans le Forez apparaît plus improbable que jamais.

Un feuilleton qui n’en finit plus à l’ASSE

L’été dernier, l’AS Saint-Étienne décidait de lever l’option d’achat incluse dans le prêt de Pierre Ekwah auprès de Sunderland malgré la relégation du club en Ligue 2, pour 6 M€. Une décision parfaitement conforme au contrat signé entre les différentes parties.

Mais dans les coulisses, le joueur et son entourage avaient fait savoir qu’ils ne souhaitaient plus poursuivre l’aventure dans le Forez après la descente. Le passage en force de l’ASSE a rapidement fait dégénérer la situation.

Le milieu défensif a refusé de reprendre normalement avec le groupe stéphanois et s’est placé en arrêt maladie. Un bras de fer inédit s’est alors installé entre les dirigeants et un joueur qui n’a quasiment plus remis les pieds à L’Étrat, à l’exception d’un échange avec la direction.

Pendant plusieurs mois, le conflit a semblé se diriger vers une issue judiciaire. Une perspective embarrassante pour toutes les parties concernées.

Le prêt à Watford n’a rien réglé

Pour désamorcer la crise, l’ASSE a finalement accepté un prêt à Watford lors du mercato hivernal. Un départ censé offrir une porte de sortie temporaire au joueur comme au club.

Mais sportivement, l’expérience anglaise n’a pas permis au Français de se relancer. Utilisé entre les 34e et 40e journées de Championship, Pierre Ekwah a cumulé seulement 273 minutes de jeu avant de disparaître à nouveau des feuilles de match.

Des prestations discrètes qui n’ont visiblement pas convaincu les Hornets de poursuivre l’aventure. Sauf improbable retournement de situation, Watford ne devrait donc pas conserver le joueur.

Une perte sèche pour Kilmer Sports

Au-delà du cas humain, le dossier représente aussi un véritable fiasco économique. L’ASSE avait déboursé 6 M€ pour s’attacher les services du milieu français. Un investissement majeur pour le projet porté par Kilmer Sports.

Un an plus tard, la valeur du joueur aurait chuté autour de 2 M€. Une dépréciation spectaculaire qui complique considérablement toute perspective de transfert.

Les dirigeants stéphanois devront désormais trouver une solution définitive afin d’éviter qu’un nouveau feuilleton ne vienne perturber la préparation estivale. Car un retour sous le maillot vert paraît difficilement envisageable.

Les supporters n’ont pas oublié un joueur qui a tourné le dos au club dans un moment critique.

L’affaire Ekwah ravive la colère d’une partie des fans envers Kilmer Sports. Après deux premières saisons décevantes, ce dossier incarne aux yeux de beaucoup les errements du nouveau projet stéphanois.

À l’heure où l’ASSE espère reconstruire et retrouver de l’élan, Pierre Ekwah s’impose malgré lui comme le premier dossier brûlant du mercato. Et peut-être le plus embarrassant.

Une chose paraît certaine : toutes les parties ont désormais intérêt à trouver rapidement une issue. Car prolonger ce feuilleton ne ferait qu’accentuer l’impression d’un gâchis sportif, financier et humain dont personne ne pourra sortir gagnant.