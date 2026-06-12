ASSE : Kilmer Sports a trouvé en Ian Cathro un coach obsédé par la data !

Nommé sur le banc de l’ASSE, Ian Cathro continue de susciter curiosité, débats et interrogations. Si son passage réussi à Estoril a relancé sa carrière d’entraîneur principal, son expérience plus ancienne à Heart of Midlothian, en Écosse, reste encore souvent présentée comme une tache dans son parcours. Pourtant, ceux qui l’ont côtoyé à l’époque dressent un portrait bien plus nuancé du nouveau coach des Verts.

Cette semaine, Malaury Martin, ancien joueur des Hearts désormais agent, s’est confié à Onze Mondial sur le passage de Cathro en Écosse. Et malgré des résultats très compliqués entre décembre 2016 et août 2017, l’ancien milieu français garde le souvenir d’un technicien brillant, moderne et déjà tourné vers des méthodes en avance sur leur temps.

Un premier échec à relativiser

Arrivé très jeune sur le banc de Heart of Midlothian, Ian Cathro découvrait alors le rôle de numéro un dans un contexte particulièrement instable. Une première expérience qui s’est rapidement terminée, avant qu’il ne rebondisse comme adjoint à Wolverhampton après une coupure d’un an.

Mais pour Malaury Martin, réduire ce passage à un simple échec serait trop facile. L’ancien joueur des Hearts estime que Cathro avait déjà de vraies idées et une méthode claire.

« La situation du club à l’époque était assez instable, mais il a fourni un très bon travail. C’est un entraîneur avec de superbes idées, très ouvert et très proche de ses joueurs », a-t-il expliqué dans les colonnes de Onze Mondial.

Selon lui, la jeunesse de Cathro n’a jamais été un problème dans le vestiaire. Au contraire, son approche moderne et son ouverture d’esprit avaient marqué les joueurs, même si l’environnement autour du club écossais ne lui a pas permis d’installer durablement ses principes.

Un coach en avance sur son époque

L’un des points les plus intéressants du témoignage de Malaury Martin concerne l’utilisation de la data. À une époque où le football britannique restait encore très attaché à des méthodes plus traditionnelles, Ian Cathro arrivait avec une vision différente, très analytique, presque avant-gardiste.

« Aujourd’hui, la data est devenue incontournable dans le football. Sur ce point, je pense qu’il était simplement en avance sur beaucoup de monde », a confié l’ancien joueur des Hearts.

Une approche qui a pu dérouter à l’époque, notamment dans un championnat écossais encore très marqué par l’impact physique et l’intensité directe. Cathro, lui, voulait déjà imposer un football plus travaillé, plus structuré, avec une idée précise du jeu.

“Il n’y a que la victoire qui l’intéresse”

Au-delà de la méthode, c’est surtout la mentalité de Ian Cathro qui ressort du témoignage de Malaury Martin. Derrière l’image d’un technicien calme, cérébral et proche de ses joueurs, l’ancien des Hearts décrit un entraîneur animé par une obsession permanente de la gagne.

« C’est une personne qui possède un QI football très élevé et il parle plusieurs langues. Il est très minutieux en raison de son vécu au plus haut niveau. Au quotidien, il est très positif, mais il possède une mentalité de vainqueur absolue. Il n’y a que la victoire qui l’intéresse », a-t-il assuré.

Un trait de caractère qui pourrait particulièrement parler aux supporters stéphanois. Dans un club comme l’ASSE, où l’exigence populaire est immense, Cathro devra rapidement transformer ses idées en résultats. Mais son obsession de la victoire pourrait devenir un véritable moteur pour son groupe.

Le mauvais timing plus que le mauvais choix ?

Ce portrait rejoint celui dressé récemment par Loïs Guzukian, spécialiste du football écossais. Selon lui, l’échec de Cathro à Hearts ne s’explique pas seulement par ses choix ou ses résultats, mais aussi par un contexte très défavorable.

« Je pense sincèrement que c’est quelqu’un de brillant en tant que coach, il a de vraies bonnes idées, simplement pour son passage en Écosse, le timing n’était pas le bon », expliquait-il.

Pour le spécialiste, Cathro est aujourd’hui beaucoup plus armé qu’il ne l’était il y a dix ans. Plus aguerri, plus serein, plus expérimenté, le technicien portugais arrive à Saint-Étienne avec un vécu bien différent. Son passage à Estoril a notamment permis de confirmer certaines de ses idées : football offensif, contre-pressing, intensité, équipe active et volonté de maîtriser les temps forts.

L’ASSE attend désormais des actes

À Saint-Étienne, Ian Cathro ne pourra toutefois pas se contenter d’être présenté comme un coach brillant ou en avance sur son temps. Les Verts ont besoin de résultats, de certitudes et d’une direction claire. Son passé écossais rappelle que les idées ne suffisent pas toujours, surtout dans un club sous pression.

Mais les témoignages venus d’Écosse permettent aussi de mieux comprendre le profil choisi par l’ASSE : un entraîneur moderne, exigeant, minutieux, proche de ses joueurs et profondément tourné vers la victoire.

Reste désormais à savoir si Cathro saura transformer cette réputation en réussite concrète dans le Forez. Car à Saint-Étienne plus qu’ailleurs, les discours ne durent jamais très longtemps. Seule la victoire peut réellement installer un entraîneur.