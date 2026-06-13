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FRANCE

OM Mercato : Iliman Ndiaye programme déjà son retour à Marseille

Par Fabien Chorlet - 13 Juin 2026, 14:59
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Iliman Ndiaye (Everton)

Iliman Ndiaye n’exclut pas de revenir à l’OM un jour.

Iliman Ndiaye s’éclate loin de Marseille. Parti à Everton à l’été 2024 après seulement un an passé à l’Olympique de Marseille, l’attaquant sénégalais sort d’une nouvelle saison pleine avec les Toffees avec 6 buts et 3 passes décisives en 32 matchs de championnat disputés.

« Personne n’a voulu me retenir à Marseille »

Dans une interview accordée à France Football, l’international sénégalais, qui s’apprête à disputer Coupe du monde 2026 avec les Lions de la Teranga, est revenu sur son court passage à l’OM et sur les coulisses de son départ. « Quand on a évoqué avec la direction du club l’intérêt d’Everton, personne n’a voulu me retenir. Au moins, c’était clair… C’est sûr que si j’arrive deux ans après, avec deux saisons de Premier League au compteur, je suis certain que l’histoire tourne très différemment à l’OM », a-t-il confié avant d’ouvrir la porte à un retour à Marseille d’ici la fin de sa carrière.

« L’histoire n’est pas du tout finie avec l’OM »

« Je suis croyant et je pense que ce qui se passe devait se passer. Peut-être même que cette saison marseillaise m’a aidé par la suite. Et j’en suis certain, l’histoire n’est pas du tout finie avec l’OM », a-t-il affirmé. Une déclaration qui devrait forcément faire réagir les supporters marseillais et qui laisse entrevoir la possibilité d’un retour au Vélodrome dans les années à venir.

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