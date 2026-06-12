ASSE : une grosse annonce attend les supporters début juillet

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Très attendus par les supporters stéphanois, les nouveaux maillots de l’ASSE pour la saison 2026-2027 devraient être dévoilés très bientôt.

Alors que l’ASSE va devoir s’actuver sur le marché des transferts sous la direction d’Ivan Gazidis et du nouvel entraîneur Ian Cathro, les supporters attendent également avec impatience la révélation des nouvelles tuniques conçues par Hummel, qui entre dans sa toute dernière année de contrat en tant qu’équipementier.

Si aucune date officielle n’a encore été communiquée, la présentation des maillots 2026-2027 devrait intervenir au début du mois de juillet, une fois la reprise de l’entraînement effectuée au Centre sportif Robert-Herbin, selon Peuple Vert. Comme lors des précédentes saisons, le club pourrait profiter d’un événement dédié pour mettre en scène cette révélation.

Trois maillots pour les Verts

Une chose est déjà certaine : les Verts disposeront au minimum de trois tenues. Les maillots domicile, extérieur et Third devraient être dévoilés au cours de l’été. Reste désormais à découvrir les choix esthétiques opérés par Hummel, entre respect de l’identité stéphanoise et touches de modernité.

Au-delà du design, de nombreux supporters sont donc impatients de voir les premières recrues estivales porter ces nouveaux maillots, à l’aube d’une saison où les attentes se feront de plus en plus grandes pour la remontée en Ligue 1. Une manière idéale pour l’ASSE de lancer sa saison 2026-2027 et de nourrir l’enthousiasme après une saison très compliquée en Ligue 2.

L’attente ne devrait désormais plus durer très longtemps pour le peuple vert.