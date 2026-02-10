À un peu plus d’un an de l’échéance, l’avenir du partenariat entre Hummel et l’ASSE intrigue et passionne les amoureux du club forézien.

Le partenariat qui unit l’ASSE à Hummel court depuis juillet 2022 et doit s’achever à la fin de la saison 2026-2027. Cette échéance attise logiquement les spéculations quant à l’avenir de l’équipementier danois dans le Forez. Malgré des rumeurs, EVECT affirme qu’aucune rupture n’est actée à ce stade. La relation est jugée saine et constructive, les deux parties restant ouvertes à la discussion. Le club multiplie d’ailleurs ces dernières saisons les records de ventes de maillots, une performance notoire qui assoit la crédibilité du partenariat.

D’autres marques prêtes à bousculer la donne

La tentation du changement existe néanmoins à l’ASSE. Plusieurs équipementiers manifestent déjà leur intérêt pour habiller les Verts à partir de 2027. Parmi les noms évoqués, Mizuno et Kappa restent en embuscade. Patrick, un temps cité dans les discussions, ne figurerait finalement pas parmi les réels candidats. Les négociations avec Mizuno ont été courtoises mais n’iront pas plus loin, tandis que d’autres échanges se poursuivent avec Kappa et des acteurs encore discrets. Pour sa part, Hummel compte bien défendre sa place pour une rallonge, s’appuyant sur la stabilité et le dialogue constructif.

Les ventes de maillots, un argument décisif

Si la bataille des équipementiers s’annonce aussi serrée, c’est avant tout grâce aux performances remarquables de l’ASSE en matière de vente de maillots. Le club fait partie du top 8 mondial des partenaires d’Hummel, une statistique rare qui souligne l’enthousiasme des supporters et l’efficacité de la stratégie marketing. Pour l’équipementier comme pour la direction stéphanoise, cet argument pèse lourd au moment d’évaluer la suite à donner au contrat. Au fil des saisons, la fidélité du public et la réussite commerciale constituent des leviers majeurs dans une négociation où chaque détail compte, venant compléter l’impact de Montanier sur le mercato de l’ASSE.

Quel calendrier pour la décision ?

À ce stade, rien n’est décidé. La fin du contrat, prévue pour l’été 2027, laisse le temps à chaque camp de mûrir ses choix. Toutefois, la pratique veut que les négociations s’intensifient dans la dernière année d’engagement, histoire d’assurer une transition en douceur ou une reconduction sans accroc. Les discussions devraient donc s’accélérer d’ici à la fin de l’année, moment charnière pour cadrer la prochaine étape. D’ici là, l’association entre l’ASSE et Hummel s’inscrit dans la continuité, fortifiée par des résultats commerciaux solides et un lien positif tissé avec les supporters.