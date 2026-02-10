Récemment intronisé sur le banc de l’ASSE, Philippe Montanier va avoir du renfort avec lui.

La nomination de Philippe Montanier comme coach principal de l’ASSE ne s’est pas faite en douceur. En coulisses, le club a immédiatement lancé un remodelage du staff de l’équipe professionnelle, avec une orientation claire : renforcer le lien entre le groupe pro et la formation. Officiellement, c’est l’arrivée de Stéphane Lièvre comme nouvel adjoint qui a été mise en avant. Mais un autre changement, plus discret, en dit long sur la stratégie des Verts. Selon Poteaux Carrés, Jules Fauvey a vu son rôle évoluer au sein du club, preuve d’une réorganisation pensée sur le long terme.

Fauvey impose le respect

Son parcours interne force le respect. Longtemps responsable de l’équipe U11, Fauvey s’est illustré avec des parcours remarquables au tournoi international de Dirinon, finaliste en 2024 contre le FC Porto puis en 2025 face à l’OM. Il a ensuite gravi les échelons : assistant du coach des U19 puis des U17, avant de devenir analyste vidéo du groupe formation U17-U19. Depuis janvier 2025, il occupait le poste d’entraîneur adjoint chargé de l’analyse de jeu de l’équipe réserve, aux côtés de Romain Hamouma et Sylvain Gibert. Désormais, le voilà promu au sein de l’équipe professionnelle.

Kilmer change de braquet à l’ASSE

Sa mission sera d’accompagner les jeunes joueurs et les nouveaux professionnels au quotidien. Un choix qui témoigne clairement de la volonté de l’ASSE de s’appuyer sur sa formation, ADN historique du club, et de faciliter la transition entre le centre de formation et le plus haut niveau. Cette arrivée vient aussi combler un vide. Elle compense le départ de Romain Marée, analyste vidéo chargé du développement des joueurs, qui s’apprête à rejoindre les États-Unis et la Major Soccer League. Un mouvement anticipé et déjà absorbé par l’organigramme stéphanois.