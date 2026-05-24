Si Christophe Galtier était bel et bien à Marseille ces dernières heures, son départ vers Saint-Étienne serait imminent.

Ces dernières heures, la situation de Christophe Galtier alimente toutes les spéculations. Entre son avenir flou en Arabie saoudite et les rumeurs autour de l’OM, le technicien marseillais de naissance est au centre de nombreuses discussions. Mais selon les informations de La Voix des Verts, une autre destination serait déjà programmée à très court terme.

Galtier attendu à Geoffroy-Guichard

Laurent Hess, correspondant de But! À Saint-Étienne, affirme en effet que Galtier devrait être présent à Saint-Étienne pour assister au barrage aller entre l’ASSE et l’OGC Nice, prévu mardi à Geoffroy-Guichard (20h45). Une présence qui ne serait pas anodine, tant le technicien reste lié émotionnellement au club du Forez, où il a connu une grande partie de sa carrière de joueur et d’entraîneur.

« Christophe Galtier sera présent pour le barrage aller… C’est ce qu’il a prévu de faire, normalement, précise notre confrère, évoquant également une sensibilité légèrement favorable aux Verts dans ce contexte : Mon petit doit me dit qu’il sera un petit plus supporter des Verts que des Aiglons… »

Une situation encore très floue

Pour autant, son avenir contractuel reste totalement ouvert. Toujours lié à Neom Sports Club, Galtier dispose encore d’un contrat en cours et aucune décision officielle n’a été prise concernant une éventuelle rupture. Les rumeurs d’une arrivée à l’OM continuent donc d’alimenter le feuilleton, sans qu’aucune avancée concrète ne soit confirmée à ce stade. Entre attachement sentimental à Saint-Étienne, avenir incertain en Arabie saoudite et intérêt supposé de l’OM, le dossier Galtier reste plus ouvert que jamais.

Sur La Voix des Verts, notre correspondant à Saint-Étienne Laurent Hess l’affirme : « Christophe Galtier, dont l’avenir est incertain avec un an de contrat à Neom et où son nom est cité du côté de Marseille, mais La Voix des Verts est en mesure de vous annoncer sa prochaine destination : Saint-Étienne. Galtier sera présent pour le barrage aller entre l’ASSE et Nice, mardi à Geoffroy-Guichard. C’est ce qu’il a prévu de faire, normalement.