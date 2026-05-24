Déjà sponsor maillot de l’OM, Rodolphe Saadé pourrait accentuer son investissement au sein du club phocéen de manière encore plus concrète.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour d’une implication grandissante de Rodolphe Saadé à l’OM reviennent avec insistance. Sponsor maillot du club via CMA CGM, l’armateur pourrait désormais s’impliquer encore davantage dans le capital olympien. Selon une projection de LePetitOM, un premier investissement proche des 100 millions d’euros pourrait être envisagé autour d’une valorisation globale du club estimée à 650 millions d’euros.

Un apport stratégique pour l’OM

Toujours selon l’insider marseillais, qui lance les paris, cette injection financière permettrait notamment d’éponger une partie des pertes attendues cette saison, estimées entre 35 et 45 millions d’euros. En contrepartie, CMA CGM récupérerait environ 15 % des parts du club phocéen. Une opération qui renforcerait considérablement la présence de Rodolphe Saadé dans les décisions stratégiques de l’OM.

Depuis son arrivée comme sponsor maillot, l’homme d’affaires marseillais n’a jamais caché son attachement au club olympien. Et dans un contexte économique parfois délicat pour Marseille, l’hypothèse d’une montée en puissance de CMA CGM apparaît de plus en plus crédible.

McCourt prêt à vendre pour 700 M€ ?

Le sujet du rachat total de l’OM continue également d’alimenter toutes les discussions autour du club. Et là encore, LePetitOM a lâché une déclaration qui fait énormément parler. « Si quelqu’un arrive avec 700 M actuellement, je peux t’assurer qu’il vend », affirme l’insider au sujet de Frank McCourt.

Une phrase forte qui relance complètement les spéculations autour d’une possible vente du club dans les prochains mois. Arrivé à Marseille en 2016, McCourt a régulièrement assuré vouloir inscrire son projet dans la durée, mais l’évolution du contexte économique et l’intérêt potentiel d’investisseurs puissants pourraient changer la donne. Pour l’instant, aucune discussion officielle n’a filtré concernant une vente imminente. Mais du côté des supporters marseillais, le dossier Saadé continue forcément de nourrir tous les fantasmes.