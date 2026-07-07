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FRANCE

OM Mercato : Marseille officialise une recrue en provenance de l’OGC Nice 

Par Bastien Aubert - 7 Juil 2026, 19:06
L'état-major de l'OM
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Le pari jeunesse continue à l’OM. Le club phocéen a officialisé l’arrivée de Jah-Mason Telusson, jeune attaquant très prometteur en provenance de l’OGC Nice.

Après une saison remarquée avec les U19 niçois, le joueur de 18 ans a décidé de franchir un nouveau cap en rejoignant l’OM. Il a signé son premier contrat professionnel d’une durée de trois ans, soit jusqu’en 2029.

L’OM officialise Telusson

« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Jah-Mason Telusson. Né à Villeneuve-Saint-Georges, Jah-Mason Telusson portait les couleurs de l’OGC Nice depuis 2023. L’attaquant de 18 ans, international français U18, s’est engagé jusqu’en 2029 avec l’Olympique de Marseille afin de renforcer l’équipe Pro 2 », a indiqué le club dans son communiqué officiel.

Cette arrivée récompense une progression remarquée du jeune buteur. Sous les couleurs de l’OGC Nice, Telusson avait particulièrement marqué les esprits avec les U19, en inscrivant 10 buts en seulement 13 rencontres. Des performances qui avaient forcément attiré l’attention de plusieurs clubs, mais c’est finalement l’OM qui a réussi à convaincre le talent offensif de poursuivre son développement sur la Canebière.

Quel place dans le projet de Genesio ? 

Dans un projet qui accorde une place importante à la formation et à l’éclosion des jeunes talents, Jah-Mason Telusson représente un investissement sur l’avenir. L’attaquant débutera logiquement avec l’équipe Pro 2 afin de poursuivre son apprentissage et de se rapprocher progressivement du groupe professionnel.

Avec cette signature, l’OM continue donc de renforcer son vivier de jeunes joueurs tout en attirant des profils à fort potentiel issus des meilleurs centres de formation français. Reste désormais à voir si Telusson confirmera rapidement les belles promesses entrevues à Nice et s’il parviendra à suivre la trajectoire des jeunes talents récemment lancés dans l’élite.

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