OM, FC Nantes, OL, OGC Nice : accord trouvé pour le rachat d’un club français !

Le Clermont Foot 63 s’apprête à changer de propriétaire avec un accord trouvé pour la cession de 94,33 % du capital.

Le Clermont Foot est sur le point de vivre un tournant majeur de son histoire. Un accord a été trouvé entre Coresports Alliance et ABL Finance pour la vente de la quasi-totalité du club, soit 94,33 % des parts de la SASP Clermont Foot 63.

L’opération doit désormais passer l’étape décisive de la DNCG mardi prochain, une validation indispensable avant toute officialisation. Si elle est confirmée, elle marquera la fin de l’ère entamée il y a sept ans par le propriétaire suisse Ahmet Schaefer.

Le projet de reprise est porté par Stéphane Tessier, ancien bras droit de Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille, un profil bien connu du football français et déjà passé par plusieurs structures professionnelles.

Un football français sous pression économique

Au-delà du cas clermontois, ce type d’opération illustre une tendance devenue structurelle dans le football professionnel français.

Dans un contexte marqué par la fragilité des droits TV, la dépendance aux investisseurs privés et les exigences strictes de la DNCG, les clubs français sont de plus en plus exposés à des changements d’actionnariat ou à des discussions avancées avec des fonds d’investissement.

Cette dynamique touche l’ensemble du paysage : des clubs historiques comme l’OM, le FC Nantes, l’OL ou encore l’OGC Nice sont régulièrement cités dans des rumeurs de rachat ces derniers mois.

Clermont, symbole d’un mouvement plus large

Si la vente du Clermont Foot venait à être validée par la DNCG, elle viendrait s’ajouter à une série de mouvements qui redessinent progressivement la structure du football français.

Au-delà du terrain, c’est désormais l’équilibre économique des clubs qui façonne les dynamiques sportives. Et dans ce contexte, les changements d’actionnaires ne sont plus des exceptions, mais un élément central du fonctionnement du football professionnel.