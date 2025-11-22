Ligue 2 : l’ASSE peut grimper à la 2e place grâce à un ancien Vert

En cas de succès contre Nancy, l’ASSE sera 2e de Ligue 2…

L’ASSE reçoit Nancy ce soir à 20h. L’occasion pour l’équipe d’Eirik Horneland de confirmer son succès lors de la dernière journée à Troyes et de revenir à 2 points de l’ESTAC, leader de L2.

Bamba a doublé contre le Red Star

En cas de victoire, l’ASSE grimperait d’une place au classement. Elle passerait en effet devant le Red Star, qui a été tenu en échec cet après-midi face à Clermont (2-2). Le club auvergnat a été porté par un doublé de l’ancien Vert Kader Bamba, qui avait déjà réalisé un doublé il y a quinze jours contre Amiens. Et qui a donc fait les affaires de l’ASSE à Bauer.