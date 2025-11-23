ASSE : les Verts trop mous du genou, un cadre d’Horneland s’agace

Après la petite victoire contre Nancy, le défenseur de l’ASSE est monté au créneau…

L’ASSE est 2e de Ligue 2 après sa victoire hier soir contre Nancy (2-1), mais sa prestation n’a pas vraiment contribué à réchauffer les spectateurs venus dans le Chaudron, glacial hier soir, et Eirik Horneland n’a pas hésité à fustiger le comportement de son équipe. « A 2-0, on a arrêté de jouer. On a manqué de sérieux et on a perdu le contrôle du match », a déploré le Norvégien.

De retour de blessure, Maxime Bernauer a quant à lui regretté le manque d’efficacité offensive de l’ASSE, en zone mixte, comme le rapporte Le Progrès.

Bernauer veut une ASSE plus tueuse

« Je pense qu’on doit être plus incisif dans l’état d’esprit, a glissé l’ancien joueur du Paris FC. On avait bien commencé le match mais on n’arrive pas à vraiment capitaliser sur nos temps forts et quand ça devient un peu facile, on se relâche alors qu’on devrait appuyer. Ça fait que l’équipe adverse reste dans le match, ça avait été un peu la même chose contre Grenoble. On était dans la maîtrise et il pouvait se passer n’importe quoi dans le match alors qu’en étant plus méchant, on aurait dû marquer plus. Il va falloir avoir davantage cette mentalité-là, on doit être plus tueur parce qu’on a envie de remonter, et on ne peut pas se permettre de jouer trop tranquille. »