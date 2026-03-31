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FRANCE

ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Montanier avant Nancy

Par Bastien Aubert - 31 Mar 2026, 10:49
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Dauphin de Troyes en Ligue 2, l’ASSE aborde son déplacement à Nancy (samedi, 20h) dans la peau du grand favori.

Le contexte est clair pour l’ASSE : samedi, à Marcel-Picot, les Verts seront attendus en tant que grands favoris face à l’AS Nancy Lorraine. Depuis janvier, les Nancéiens peinent à faire honneur à leur public. Sur six rencontres à domicile, ils ont subi quatre défaites assez lourdes contre Guingamp (0-3), Rodez (1-3), Montpellier (0-3) et Le Mans (2-4), ont fait match nul contre Grenoble (0-0) et se sont permis une seule victoire notable contre le leader Troyes (2-1).

Nancy, des statistiques inquiétantes

Le bilan à domicile de Nancy illustre une équipe fragile : seulement 11 buts inscrits, 8 défaites et 21 encaissés. À titre de comparaison, Grenoble, pourtant en difficulté, affiche 10 buts marqués et seulement 2 défaites à domicile avec 11 buts encaissés. 

La série actuelle inquiète encore davantage : depuis le 7 février et la victoire contre Troyes (2-1), Nancy reste sur six matchs sans succès, avec trois nuls et trois défaites, ne marquant que quatre buts et en encaissant dix. Sur l’ensemble de la saison, l’ASNL présente 24 buts marqués en 28 journées et 39 buts encaissés, soit une différence de -15. La zone rouge reste à portée de main, malgré cinq points d’avance sur l’antépénultième Amiens.

ASSE, un favori confiant

Pour l’ASSE, ces statistiques sont autant de signaux positifs. Les Verts avaient déjà fait la différence au match aller grâce à Irvin Cardona et Florian Tardieu (2-1), et peuvent cette fois s’appuyer sur la fragilité d’une équipe qui lutte pour son maintien. À six journées de la fin, Nancy reste en danger avec seulement cinq points d’avance sur Amiens et Laval et huit sur Bastia. 

Les voyants semblent donc au vert pour Philippe Montanier et ses hommes, à condition de répondre présents dans l’engagement et de profiter de cette dynamique favorable. Le match de samedi pourrait ainsi confirmer la place des Verts comme dauphins solides de Troyes en Ligue 2, tout en accentuant la pression sur un Nancy en perte de vitesse.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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