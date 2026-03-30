Le jeune attaquant de l’ASSE Meïvyn Agesilas (19 ans) bénéficie des conseils de Romain Hamouma pour tenter de convaincre de Philippe Montanier de le convoquer en équipe première.

Ce lundi, le média Peuple Vert consacre un article au jeune Meïvyn Agesilas. Cet attaquant de 19 ans a longtemps été présenté comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation de l’ASSE. Lors de la signature de son premier contrat professionnel, il y a déjà deux ans, il affichait son ambition de rapidement taper à la porte de l’équipe première. Mais depuis, toujours rien… Pourquoi ? Déjà parce que l’ASSE, de retour en Ligue 1 puis redescendue, a préféré miser sur des joueurs plus expérimentés comme Lucas Stassin. Ensuite parce que, selon ses propres dires, Agesilas n’a pas fait tout ce qu’il fallait pour aller voir plus haut.

« Ses conseils m’apportent énormément dans mes déplacements et ma finition »

« À ce niveau, la différence se fait aussi en dehors du terrain, a-t-il déclaré à HKZ Football. Passer professionnel m’a permis de progresser dans mon exigence au quotidien. Le travail invisible, comme le sommeil, l’alimentation ou la récupération est devenu essentiel pour moi. » Des changements qui lui ont permis de reprendre sa progression. Mais le joueur explique également que Romain Hamouma l’a pris sous son aile : « Ses conseils m’apportent énormément dans mes déplacements et ma finition ». Hamouma, c’est 62 buts en 321 matches sous le maillot vert entre 2012 et 2022, un total sans équivalent depuis le début du siècle.

Si ces conseils ne se sont pas encore matérialisés par des buts (Agesilas n’a pas marqué en 8 matches avec la réserve cette saison), l’AS Saint-Etienne sait qu’elle peut compter sur une solution maison dans les années à venir, dans le cas où Lucas Stassin finirait par être vendu…

Meïvyn Agesilas : "À ce niveau, la différence se fait aussi en dehors du terrain. (…) Passer professionnel m'a permis de progresser dans mon exigence au quotidien."

👇 #ASSE https://t.co/lUbYFa2pGr — Peuple Vert (@PeupleVertFr) March 30, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2