Si le dossier Ayyoub Bouaddi tend le LOSC et le PSG, le club nordiste fait aussi suer Luis Campos en vue du mercato.

Le LOSC continue de venir marcher sur les plates-bandes du PSG. Alors que le dossier Ayyoub Bouaddi tend déjà sérieusement les relations entre les deux clubs, Lille s’attaque désormais à une autre pépite ciblée par Luis Campos : Gabriel Mec.

Le LOSC saborde le dossier Mec

Et cette fois encore, les Dogues semblent bien décidés à frapper vite. Depuis plusieurs semaines, le PSG multiplie les repérages au Brésil pour tenter d’attirer les plus grands talents sud-américains. Parmi les profils suivis figure notamment Gabriel Mec, immense espoir du Grêmio capable d’évoluer aussi bien en attaque qu’au milieu offensif. À seulement 18 ans, le Brésilien fait déjà saliver plusieurs clubs européens.

Villarreal, Séville et Newcastle surveillent également le dossier, mais selon ESPN Brésil, le LOSC a pris une avance importante ces derniers jours. Le média révèle même qu’une réunion s’est tenue jeudi dernier entre Gabriel Mec, ses représentants et les dirigeants lillois. Les Dogues auraient présenté leur projet sportif au joueur, notamment la perspective de disputer la Ligue des Champions avec un temps de jeu potentiellement rapide à la clé.

Le PSG dans l’impasse ?

Et visiblement, le clan du joueur aurait été séduit par le discours nordiste. Mais Lille ne compte pas s’arrêter là. Toujours selon ESPN Brésil, le LOSC prépare désormais une première offensive estimée à 10 millions d’euros afin de tenter de convaincre Grêmio de lâcher sa pépite. Le problème pour les Nordistes, c’est que le club brésilien ne semble absolument pas disposé à vendre à ce prix-là.

Sous contrat jusqu’en 2031, Gabriel Mec est valorisé entre 15 et 20 millions d’euros par ses dirigeants. Une chose est sûre : le PSG voit encore un dossier stratégique devenir compliqué face à Lille. Après Bouaddi, le LOSC montre qu’il veut désormais rivaliser avec Paris aussi sur le terrain du recrutement des jeunes talents internationaux.