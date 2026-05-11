RC Lens Mercato : un cadre lensois pour remplacer un ennemi juré du LOSC cet été ?

Auteur d’une saison remarquable avec le RC Lens, Robin Risser attire désormais les regards de Premier League. Aston Villa a coché le nom du jeune gardien lensois pour succéder à Emiliano Martinez.

Le RC Lens va devoir s’attendre à un été agité autour de Robin Risser. Arrivé dans l’Artois l’été dernier en provenance de Strasbourg, le gardien de 21 ans s’est imposé comme l’une des grandes révélations de la saison en Ligue 1. Ses performances solides sous les couleurs sang et or n’ont pas échappé aux recruteurs européens, et particulièrement à Aston Villa, en quête du successeur d’Emiliano Martinez, le gardien argentin qui a laissé de mauvais souvenirs à l’équipe de France, mais aussi au LOSC pour avoir fait le show à Pierre-Mauroy

Risser pour remplacer Martinez ?

Selon Foot Mercato, le club de Birmingham suit avec attention le profil du portier lensois, considéré comme l’un des plus gros potentiels français à son poste. Auteur de nombreux clean sheets cette saison et décisif dans plusieurs rencontres importantes, Robin Risser a franchi un cap depuis son arrivée à Lens. Sa régularité, son jeu au pied et sa sérénité malgré son jeune âge séduisent particulièrement en Angleterre.

Formé à Strasbourg, le natif de Colmar avait déjà montré de belles promesses lors de ses prêts à Dijon puis au Red Star avant d’être recruté définitivement par le RC Lens à l’été 2025. Un investissement aujourd’hui largement valorisé tant sa cote a explosé en quelques mois.

Lens absolument pas vendeur

Sous les ordres de Pierre Sage, le gardien lensois s’est rapidement imposé comme un élément incontournable du onze artésien. Ses prestations ont même attiré l’attention de plusieurs cadors anglais ces derniers mois, notamment Newcastle, Tottenham ou encore Brighton, déjà annoncés sur le dossier avant Aston Villa.

Mais le RC Lens « n’est absolument pas vendeur et il faudra formuler une offre totalement hors normes pour faire fléchir la direction artésienne », selon FM. Sous contrat jusqu’en 2030, Robin Risser représente l’avenir du club nordiste, qui voit en lui un futur gardien de très haut niveau. Les dirigeants lensois savent toutefois qu’une offensive majeure venue de Premier League pourrait rapidement faire grimper les enchères dans ce dossier qui s’annonce déjà brûlant lors du prochain mercato estival.