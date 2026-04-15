RC Lens, OM Mercato : Risser sort du silence et vend la mèche pour son avenir

En conférence de presse, le gardien du RC Lens, Robin Risser, a annoncé ce mercredi où il jouera la saison prochaine.

Le mercato estival est encore loin, mais les spéculations autour de l’avenir de Robin Risser se multiplient depuis plusieurs semaines. Auteur d’une belle première saison avec le RC Lens, le gardien français attire les convoitises sur le marché des transferts, et notamment de l’Olympique de Marseille et de Newcastle.

Présent ce mercredi en conférence de presse à la veille du match du RC Lens face à Toulouse, en ouverture de la 30e journée de Ligue 1, le portier des Sang et Or a été interrogé sur son avenir. Et il a tenu à mettre les choses au clair, annonçant même qu’il sera toujours un joueur lensois la saison prochaine.

« Je suis convaincu que l’année prochaine, je porterai le maillot du RC Lens »

« Honnêtement, je ne fais pas trop attention à tout ce qui peut se dire. J’ai mon clan qui est là pour gérer ces choses-là. Je suis sous contrat avec le club jusqu’en 2030. J’ai cette volonté de continuer ici. Je me sens vraiment bien ici. Que ce soit ma femme ou moi, nous avons trouvé une certaine stabilité ici. Chaque matin, quand je viens au club, je suis impatient de remettre ce maillot et de m’entraîner. J’ai hâte de jouer à Bollaert. Je pense que je ne suis pas arrivé à la fin de mon aventure ici. Surtout que là, on a une magnifique fin de saison qui nous attend. L’année prochaine, je pense qu’il y a aussi, je nous le souhaite, si on fait bien les choses sur cette fin de saison, de belles choses qui nous attendent. Je ne pense pas à autre part. Je suis vraiment focus sur ce beau club. Pour moi, je suis privilégié d’être ici. C’est important d’honorer ce maillot jusqu’à la fin. On verra où ça nous amènera. Je suis convaincu que l’année prochaine, je porterai ce maillot », a confié l’ancien gardien du RC Strasbourg devant la presse. Une annonce qui devrait ravir les supporters du RC Lens.